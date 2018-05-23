طهران تضع 7 شروط لأوروبا للبقاء في الاتفاق النووي

وكالات:وضع المرشد الإيراني علي #خامنئي 7 شروط للاتحاد الأوروبي لضمان عدم خروج بلاده من #الاتفاق_النووي.واعتبر أن برنامج الصواريخ الباليستية وأنشطة بلاده الإقليمية ليست محل تفاوض.كما اشترط على أوروبا حماية مبيعات بلاده النفطية واستمرارها بوجه الضعوط الأميركية، وطالب البنوك الأوروبية بحماية التج

وكالات:

وضع المرشد الإيراني علي #خامنئي 7 شروط للاتحاد الأوروبي لضمان عدم خروج بلاده من #الاتفاق_النووي.

واعتبر أن برنامج الصواريخ الباليستية وأنشطة بلاده الإقليمية ليست محل تفاوض.

كما اشترط على أوروبا حماية مبيعات بلاده النفطية واستمرارها بوجه الضعوط الأميركية، وطالب البنوك الأوروبية بحماية التجارة مع إيران.

وكان المرشد الإيراني اعتبر في تصريحات سابقة الأربعاء أن رفض الولايات المتحدة للاتفاق النووي يظهر أنه لا يمكن التعامل معها.

كما رأى أن واشنطن فعلت دوماً كل ما بوسعها لإحداث تغيير في النظام بطهران، معتبرا أن أمريكا هزمت سابقاً وستهزم في محاولاتها للنيل من إيران.

وقال إن بلاده تسعى للسلام مع أوروبا، لكن دولاً مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا أظهرت أنها تتبع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالقضايا الحساسة مع إيران.

يذكر أن تلك الخطوة الإيرانية أتت في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى الإبقاء على الإتفاق النووي، بعد أن انسحبت منه الولايات المتحدة.

كما تأتي بعد الشروط الأمريكية الـ 12 التي فرضتها أمريكا على إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن الاثنين الماضي عن سياسة الولايات المتحدة لمواجهة سلوك إيران بشأن دعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وقال إن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تتكون من 7 محاور للتعامل مع إيران، مؤكدا أن الضغط الاقتصادي هو الجانب الأبرز من الاستراتيجية الجديدة تجاه إيران، ومشدداً على أن إيران ستتعرض للعقوبات الأكثر قسوة في التاريخ إذا واصلت سياساتها.

وأضاف: “العقوبات على إيران تنتهي فوراً بمجرد تنفيذ ما هو مطلوب منها”، مشدداً على أن هناك 12 مطلباً أميركياً من إيران، أبرزها وقف دعم الإرهاب والانسحاب من سوريا.