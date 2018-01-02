طهران: المعتقلون فى المظاهرات الإيرانية مهددون بالإعدام

خالد بدر الدينحذر موسى غضنفر أبادي، رئيس محكمة طهران الثورية، المحتجين -اليوم الثلاثاء- من مواجهة المعتقلين في المظاهرات لعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.كانت الشرطة الإيرانية اعتقلت أكثر من 450 محتجًا في العاصمة طهران، خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما يشير إلى اشتداد الحملة الأمنية على المظاهرات

خالد بدر الدين

حذر موسى غضنفر أبادي، رئيس محكمة طهران الثورية، المحتجين -اليوم الثلاثاء- من مواجهة المعتقلين في المظاهرات لعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام.

كانت الشرطة الإيرانية اعتقلت أكثر من 450 محتجًا في العاصمة طهران، خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما يشير إلى اشتداد الحملة الأمنية على المظاهرات المناهضة للحكومة التي بدأت الأسبوع الماضي.

وقالت تقارير لوكالات أنباء وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، إن المحتجين هاجموا مراكز للشرطة في مناطق أخرى من إيران حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن هناك فردًا من القوات الأمنية لقى مصرعه أمس الإثنين، ليرتفع عدد القتلى إلى ما لا يقل عن 14 قتيلاً في أخطر تحد تواجهه القيادة الدينية في البلاد منذ اضطرابات وقعت عام 2009.

ونقلت وكالة العمال شبه الرسمية للأنباء عن علي أصغر ناصربخت، نائب حاكم طهران، قوله إن 200 شخص اعتقلوا يوم السبت في طهران، واعتقل 150 شخصًا يوم الأحد، و100 يوم الإثنين.

وذكرت تقارير وكالات الأنباء، ووسائل التواصل الاجتماعي، أن مئات آخرين اعتقلوا في مدن أخرى كما أكد ناصربخت، أن الوضع في طهران تحت السيطرة وإن الشرطة لم تطلب مساعدة من القوات الخاصة التابعة للحرس الثوري، ونسبت وكالة مهر للأنباء إلى مسؤول قضائي أعلن عن اعتقال عدد من قادة الاحتجاجات في خرج رابع أكبر المدن في إيران.

وقال غضنفر أبادي إن السلطات ستقدم المعتقلين لمحاكمة عاجلة وقادة المحتجين سيواجهون اتهامات خطيرة تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، بعدما أمر صادق لاريجاني رئيس القضاء الإيراني المدعين بالتشدد في معاقبة مثيري الشغب.