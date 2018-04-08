طن ونصف فسيخ فاسد في بورسعيد

بورسعيد - أمانى العزازى شكلت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، غرفة عمليات على مدار 24 ساعة، بداية من اليوم الأحد، لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين، بشأن وقوع أي تجاوزات تحدث بالأسواق تمس الصحة العامة. وقال ناصر ثابت، مدير المديرية فى تصريحات…

بورسعيد – أمانى العزازى

شكلت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، غرفة عمليات على مدار 24 ساعة، بداية من اليوم الأحد، لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين، بشأن وقوع أي تجاوزات تحدث بالأسواق تمس الصحة العامة.

وقال ناصر ثابت، مدير المديرية فى تصريحات لـ”المال”، إنه هناك حملات رقابية على الأسواق، وشن العديد من الحملات التموينية على محال بيع الأسماك المملحة، ومصانع الرنجة، والثلاجات، وأماكن التخزين.

لفت إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط طن ونصف فسيخ، و500 كرتونة رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و2.5 طن ملح سياحات، لا يستخدم فى أغراض الغذاء، وسحبت عينات من محلات بيع الأسماك، وتكثيف الرقابة على الباعة الجائلين، والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وأشار إلى أن مواعيد تشغيل المخابز بالمدينة تعدلت بما يلبى احتياجات الزائرين لتبدأ فى السادسه صباحًا، وتوفير احتياجات المحافظة من المحروقات والتأكد من توافرها، ووجود أرصدة ملائمة لتلبية احتياجات زوار بورسعيد خلال احتفالات أعياد الربيع.

