طن كسب الصويا يقفز 1000 جنيه ..أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 13-12-2022

ارتفعت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء 13 -12-2022 ، ليسجل سعر طن الذرة الصفراء المستوردة زيادة 700 جنيه ليصل إلى 14500 جنيه للذرة البرازيلي والأرجنتين وتعد الذرة من أبرز مكونات الأعلاف ، كما سجلت الذرة الأوكراني 14200 جنيه، بينما سجلت أسعار الذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 15200 جنيه للطن.

ولفت التجار إلى اختفاء منتجات بذور الصويا من الأسواق بشكل كبير مع ارتفاع أسعارها عالميا ومحليا ووجود سوق موازية لها ، ووصلت أسعار كسب الصويا المحلية بروتين 44% إلى 30500 جنيه بزيادة 1000 جنيه وبروتين 46% سجل 31 ألف جنيه مقابل 30 ألفا أمس ، وتعد الصويا والذرة وعباد الشمس أبرز مكونات أعلاف الدواجن.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر الجيلوتين المستورد 43500 جنيه لبروتين 60% ، بينما بلغ الجيلوتين المحلي 42300 جنيه للطن ، ويعد الجيلوتين من أهم مكونات الأعلاف.

وأفاد التجار أن سعر طن الجلوتوفيد سجل 10300 جنيه مقابل 9200 جنيه.

واستقر سعر طن الردة المحلية عند 8600 جنيه مقابل 7400 جنيه للطن ، وكسب العباد بروتين 36% ،13000جنيه.

وأفاد التجار أن سعر طن الجلوكوز سجل 20 ألفا و500 جنيه ، ونشا غذائي 20 ألفا، وجلوتوفيد بروتين 16% سجل 9200 جنيه وقشر الصويا 8000 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الأعلاف ارتفعت بقيمة 300 جنيها اليوم ، ليتراوح الطن بين 19350 جنيه إلى 19 ألف جنيه و800 جنيه.

وكشف السيد أن سعر العلف بادي 23% سجل 19800 جنيه للطن، وعلف ونامي بروتين 21% سجل 19750، وعلف ناهي بروتين 19% بلغ 19600 جنيه ، وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 19350 جنيها.

وأفاد السيد أن سعر علف البياض تراوح من 17500 جنيه إلى 16500 جنيه – أرض المصنع- وعلف بياض بروتين 16% سجل 15900 جنيه، وعلف بياض بروتين 18% سجل 16000 جنيه.

أسعار الأعلاف في الأسواق

وكشف السيد أن الأسعار الحالية للأعلاف ومدخلاتها غير منطقية على الإطلاق، مضيفا أن السعر المناسب للطن هو 12500 جنيه.

وأوضح السيد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية ، وتحرير سعر صرف الدولار وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أنها لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

وأوضح السيد أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا والجيلوتين والذرة بمصر يرجع إلى نقص الكميات التي تدخل مصر من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية ، وارتفاع وزيادة التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ، وأخيرا الحرب الروسية الأوكرانية التي تتفاقم هذه الأيام.