اقتصاد وأسواق

طن حديد عز يرتفع إلى 11970 جنيها تسليم مصنع

12.350 ألف جنيه للطن للمستهلكعمر سالمأعلنت مجموعة حديد عز عن زيادة أسعارها بداية من ٢٠ سبتمبر  بنحو 220 جنيه للطن ليصل  إلى 11970جنيه للطن تسليم مصنع.وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ"المال"، إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة أسعارها بداية من ٢٠ سب
20 سبتمبر، 2017 20 سبتمبر، 2017

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12.350 ألف جنيه للطن للمستهلك

عمر سالم

أعلنت مجموعة حديد عز عن زيادة أسعارها بداية من ٢٠ سبتمبر  بنحو 220 جنيه للطن ليصل  إلى 11970جنيه للطن تسليم مصنع.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ”المال”، إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة أسعارها بداية من ٢٠ سبتمبر الجارى إلى 11970جنيها للطن بدلا من 11750جنيها خلال ١٤ سبتمبر الجارى 

وأضاف الدجوي أن طن الحديد سيصل للمستهلك لنحو 12.350 ألف جنيه للطن، كما أن زيادة الأسعار تأتي على خلفية زيادة أسعار البيليت لنحو ٥٤٥ دولار للطن.

وكانت شركات حديد المصريين وبشاى قد رفعت أسعارها أمس الأول لنحو12.5 ألف جنيه.

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