طن حديد عز يرتفع إلى 11970 جنيها تسليم مصنع

12.350 ألف جنيه للطن للمستهلكعمر سالمأعلنت مجموعة حديد عز عن زيادة أسعارها بداية من ٢٠ سبتمبر بنحو 220 جنيه للطن ليصل إلى 11970جنيه للطن تسليم مصنع.وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ"المال"، إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة أسعارها بداية من ٢٠ سب

12.350 ألف جنيه للطن للمستهلك

عمر سالم



أعلنت مجموعة حديد عز عن زيادة أسعارها بداية من ٢٠ سبتمبر بنحو 220 جنيه للطن ليصل إلى 11970جنيه للطن تسليم مصنع.



وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد لـ”المال”، إن الشركة أخطرت وكلائها عن زيادة أسعارها بداية من ٢٠ سبتمبر الجارى إلى 11970جنيها للطن بدلا من 11750جنيها خلال ١٤ سبتمبر الجارى



وأضاف الدجوي أن طن الحديد سيصل للمستهلك لنحو 12.350 ألف جنيه للطن، كما أن زيادة الأسعار تأتي على خلفية زيادة أسعار البيليت لنحو ٥٤٥ دولار للطن.



وكانت شركات حديد المصريين وبشاى قد رفعت أسعارها أمس الأول لنحو12.5 ألف جنيه.

