طن السماد يقفز إلى 5000 جنيه

المال ـ خاص قفز سعر شيكارة الأسمدة فى السوق الحر، إلى 300 جنيه، بدلًا من 225 جنيهًا، الشهر الماضى، ليصل سعر الطن حاليًا إلى 5 آلاف جنيه، بدلًا من 4500، قبل إقرار الحكومة للزيادة الأخيرة فى أسعار الأسمدة المدعمة . ورفعت الحكومة أسعار سماد اليوريا المدعم من 3000 إلى 3200 جنيه، الشهرالماضى، استجابة ل

المال ـ خاص

قفز سعر شيكارة الأسمدة فى السوق الحر، إلى 300 جنيه، بدلًا من 225 جنيهًا، الشهر الماضى، ليصل سعر الطن حاليًا إلى 5 آلاف جنيه، بدلًا من 4500، قبل إقرار الحكومة للزيادة الأخيرة فى أسعار الأسمدة المدعمة .

ورفعت الحكومة أسعار سماد اليوريا المدعم من 3000 إلى 3200 جنيه، الشهرالماضى، استجابة لمطالب الشركات المنتجة بذلك، عقب زيادة مدخلات، وتكاليف الإنتاج، على رأسها «المحروقات».

أكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، فى تصريح لـ«المال»، أن أسعار الأسمدة فى السوق ارتفعت منذ أسبوع، لتصل إلى 5000 جنيه، مشيرا إلى أن حال الفلاح يقتضى إقامة نقابة موحدة، ومهنية، للفلاحين بدلا من النقابات المستقلة، التى لا تعترف بها الحكومة .

واتهم نقيب الفلاحين «الحكومة» بعدم الاهتمام للفلاحين، بعد زيادة أسعار الأسمدة المدعمة أكثر من مرة، وأن اللجنة التنسيقية للأسمدة تفاقم من أزمات الأسمدة، ولا تحلها .

وتوقع نقيب الفلاحين ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، بنسبة %70 خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن زيادة أسعار بيع وتوريد المحاصيل لا تحقق ربحًا كبيرًا للمزارع، والأجدى منها تخفيض أسعار مدخلات الإنتاج .

أكد على عودة، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعى، أن توريدات الأسمدة من الشركات لصالح وزارة الزراعة متوسطة، تتراوح بين 50 و%60 شهريًا، من الحصة البالغة 10 آلاف طن يوميًا.

وأكد عودة أن وزارة الزراعة ممثلة للحكومة المصرية، لها أحقية فى تسلم 55 % من إنتاج الأسمدة لصالح المزارعين، والباقى للشركات الحرية فى تسويقه، سواء للخارج أو للسوق الحرة المحلية، لكن الشركات لا تلتزم بهذه الحصة.

وتشهد الفترة الحالية طفرة غير مسبوقة فى أسعار الأسمدة الأزوتية، فى الخارج، مسجلة 320 دولارًا للطن قبل أيام، مقارنة بـ290 دولارًا، بما يمثل فرصة مواتية لشركات الأسمدة، لتصدير أكبر كميات ممكنة من المنتج، وإن كان على حساب التوريدات الرسمية لوزارة الزراعة.

فيما قال عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بالوزارة لـ«المـال»، إنه جار حاليا استمرار صرف الأسمدة لـ4 محاصيل، خلال الموسم الشتوى الذى بدأ قبل أيام.

وأوضح أن هذه المحاصيل، بنجر السكر، وقصب السكر، والموز، والمحاصيل البستانية المختلفة، والخضروات، لافتا إلى استعدادات الوزارة للموسم الشتوى مع بداية الزراعة، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج.

واعتمدت اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة، فى اجتماعها – الأحد- قرار رفع سعر طن الأسمدة من 2959 جنيهًا وستين قرشًا لليوريا، إلى 3200، بزيادة قدرها 241 جنيها فى الطن، وارتفعت أسعار النترات إلى 3100 جنيه للطن.

وأوضح رئيس الخدمات الزراعية، أن محاصيل الموسم الشتوى تحتاج لما يقرب من 1.8 مليون طن أسمدة، موضحا أنه حاليا جار الحصر الدورى لكميات الأسمدة فى جمعيات «الإصلاح الزراعى والاستصلاح والائتمان» لإعداد تقارير عن رصيد الأسمدة المتبقية من الموسم الزراعى الصيفى المنتهى، وترحيلها إلى الموسم الجديد.