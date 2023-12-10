طن الردة يرتفع 500 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الأحد 10-12-2023

شهدت أسعار الأعلاف والخامات تباينا اليوم الأحد 10– 12-2023، حيث قفز سعر الردة بنحو 500 جنيه واستقرت الذرة والجلوتوفيد كسب الصويا، بينما تفاوتت أسعار أعلاف دواجن البياض والتسمين والماشية خلال الفترة الماضية ليتأرجح الطن بين 22000 جنيه إلي 23500 جنيه لعلف تسمين الدواجن.

وأفادت التجار أن سعر طن علف الدواجن البياض تراوح بين 17000و21600 جنيه، وأعلاف الماشية 12000 و 19600جنيه، وعلف البط 22300 جنيه،أعلاف الأرانب وأعلاف الغنم 16000 والحمام والسمان 22500 جنيه، وعلف الرومي 22500جنيه،والمركزات 31 ألف جنيه طن والأسماك 29500 جنيه وعلف الأبل والخيل 16000جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن

وأفاد التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني، وهي المادة الخام للعلف، سجلت 13000 جنيه والذرة الأوكراني والصربي والأمريكي 12000 جنيه للطن، والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13800 جنيه والذرة التركي 12100جنيه.

وكشف التجار إن سعر طن كسب الصويا “بروتين 44% ” بـ 29500 جنيه للأنواع المحلية، و”بروتين 46% ” سجل 31000 جنيه، والمستورد 31500 جنيه وطن كسب العباد 19500 جنيه والجلوتوفيد 12500 جنيه والردة 11 ألف بدلا من 10500جنيه وكسب بذرة القطن 19500 جنيه.

أسعار الأعلاف

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المحلي “بروتين 60% ” سجل 43000 جنيه للطن للمحلي، والمستورد بـ47 ألف و500 جنيه، ومستخلص بذرة القطن 20 ألف جنيه.

وذكر التجار إن سعر طن بذور الصويا المستوردة 22000 جنيه للطن، وقشر الصويا 12000 جنيه، وكسر الصويا 16000 جنيه للطن “بروتين 20%” والذرة الصفراء المحلية 14000جنيه، والذرة البيضاء المحلية 14100، والذرة العويجة والرفيعة 14300جنيه.

وأوضح التجار أن أسعار خامات الأعلاف، مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد، تباينت في البورصة العالمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار المحروقات عالميًّا التي تدفع كبار المنتجين لتحويل الذرة إلى وقود في أمريكا الشمالية والجنوبية.

أسعار الأعلاف اليوم

من جانبه كشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، لـ”المال ” إن أسعار طن الأعلاف الداجنة تتراوح بين 22000 جنيه إلى 23000 جنيه.

وأوضح السيد أن أسعار الذرة المستوردة تُواصل التراجع بعد طرحها في البورصة السلعية، وتحسن وتيرة الإفراجات، خلال الأيام الماضية.

وكشف السيد أن سعر الطن الخاص يختلف في المصانع، حسب الجودة، ونسبة البروتين، واحتساب تكلفة النولون أم لا.

ونوه إلي أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها، بعد ارتفاع الذرة والصويا.