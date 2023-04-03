طن الذرة يرتفع 500 جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 3-4-2023

واصلت أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 3-4-2023 الارتفاع بقيمة 500 جنيه فى طن الذرة المستوردة بينما تراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 24600 جنيه و26500 جنيه وعلف البياض 24000 جنيه بارتفاع 400 جنيه.

وأكد عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة – وهي المادة الخام للعلف – 19200 جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن .

وألمح التجار إلى أن سعر الذرة الأوكراني سجل 18200 جنيه، والروماني 18100 جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 19800 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44%” 34500 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 35500 جنيه للمحلي بارتفاع 500 جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه والردة 10700 جنيه للطن بزيادة 200 جنيه.

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه و46 ألفا و800 جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 10500 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 36500 جنيه وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيه للطن بروتين 20% .

وأكد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية وارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار الأعلاف

وذكر التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن.

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة إلى أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 400 جنيه.

وأضاف السيد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 27000 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

أسعار الأعلاف اليوم

وقال السيد إن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت بأن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية على الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 16000 جنيه وبذور الصويا المحلية 36500 جنيه، التى تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.