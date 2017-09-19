اقتصاد وأسواق

طن الحديد يصل إلى سعر تاريخي في السويس للصلب

عمر سالم:أعلنت مجموعة السويس للصلب عن زيادة أسعارها بداية من اليوم 19 سبتمبر بنحو 200 جنيه للطن ليصل إلى ١١٩٥٠ جنيه للطن تسليم مصنع للمرة الثانية خلال ٧ أيام.وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال، إن الشركة أخطرت وكلاءها عن زيادة أسعارها بداية من 19 سبتمبر الجارى
19 سبتمبر، 2017 19 سبتمبر، 2017

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عمر سالم:

أعلنت مجموعة السويس للصلب عن زيادة أسعارها بداية من اليوم 19 سبتمبر بنحو 200 جنيه للطن ليصل إلى ١١٩٥٠ جنيه للطن تسليم مصنع للمرة الثانية خلال ٧ أيام.

وقال خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد للمال، إن الشركة أخطرت وكلاءها عن زيادة أسعارها بداية من 19 سبتمبر الجارى إلى 11950 جنيها للطن بدلا من 11750 جنيها خلال 12 سبتمبر الجارى. 

وأضاف أن طن الحديد سيصل للمستهلك لنحو 12350 جنيه للطن، وهو سعر تاريخي، كما أن زيادة الأسعار تأتي على خلفية زيادة أسعار البيليت، الذى بلغ 545 دولارا.

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