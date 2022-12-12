طن الجلوتين يرتفع 2000 جنيها .. أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 12-12-2022

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 12-12-2022 ، بقيمة 350 جنيها و تراوح طن علف التسمين الداجني لشركة الايمان بين 19050 إلى 19500جنيه – تسليم ارض المصنع- طبقا لعدد من التجار في الاسواق مؤكدين أن الاسعار تختلف من مصنع لآخر بحسب الجودة و نسبة البروتين .

وأكد التجار أن سعر طن العلف الداجني المخصص للتسمين لنوع بادي بروتين 23% سجل 19500جنيه .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر اعلاف نامي 21 سجل 19450 جنيها ،وناهي 19 % سجل 19300جنيها ،وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 19050 جنيها .

وأكد التجار أن طن مركزات الأعلاف بروتين 45% سجلت 24 ألف، أسعار الذرة الأرجنتيني والبرازيلي 13500 جنيها وسجل الجلوتين المستورد 43ألف و500 جنيه والمحلي 22300 جنيها بزيادة 2000 جنيها والردة المحلية قفزت بقيمة 1100 جنيها للطن لتسجل 8500 جنيها .

وأفاد لتجار أن سعر أعلاف البياض الداجنة لشركة الايمان تراوح بين 17500جنيها إلى 18600جنيها،وعلف البط تراوح من 16000جنيها للطن ،إلي 19300جنيها .

أسعار الأعلاف

وذكر التجار أن علف أمهات الدواجن سجل 14ألف جنيه،واعلاف الماشية 12ألف جنيه إلى 10 ألف و800 جنيها .

وقال التجار أن سعر أعلاف الماشية لغرض التسمين لبعض الشركات الأخري ،تراوحت بين 10800جنيه إلى 12 ألف و500 جنيه ،وعلف أمهات بط 14 ألف و700جنيه إلى 17500جنيه ،واعلاف تسمين بط 16350 جنيه إلى 17170جنيه وعلف الارانب 13600جنيها .

أسعار خامات الأعلاف

وكشف التجار أن أعلاف تسمين الرومي تراوحت بين 19000 جنيه إلى 20 ألف جنيه، وعلف تسمين الاسماك بين 18000إلى 19 ألف جنيه جنيه .

وذكر التجار أن سعر أعلاف الأغنام 10200جنيه.

ولفت التجار إلي أن سعر طن كسب الصويا سجل 30 ألف جنيه والذرة المستوردة 13500 جنيها ، كما قفز طن العلف لبعض الشركات الي 21000 جنيها للطن نتيجة غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج وسجل طن قشر فول الصويا 7 آلاف جنيه والردة دي جي الأمريكية 15100 جنيها .

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن هناك ارتفاع في سعر طن الأعلاف 350 للدواجن مع انخفاض معروض الخامات المستوردة بينما قفزت اسعار علف الماشية والارانب بنسب مختلفة .

وأوضح أن السبب هو زيادة أسعار خامات الأعلاف عالميا، و التي يتم تدبيرها بسعر الدولار ،وبالتالي ارتفاع الأسعار مشير ا إلى أن اختفاء الأزمة الحالية سوف يحتاج إلى بعض الوقت للتصنيع .

ونوه السيد إلي أن الساعات المقبلة سوف تشهد مزيد من التقلبات في الاسواق مع عدم استقرار سعر الدولار .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف