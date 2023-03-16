طن الجلوتين يرتفع 2000 جنيها..أسعار الأعلاف والخامات اليوم الخميس 16-3-2023

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الخميس 16-3-2023 وسجلت أسعار الذرة ارتفاعا بقيمة 200 جنيها وسجلت الذرة الصفراء الأرجنتينية / البرازيلية – المادة الخام للعلف – 19500 جنيها بدلا من19300جنيها للطن أمس وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني 19000 جنيها،والروماني 19000جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت20200 جنيها بدلا من 20000جنيه للطن دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 33000جنيها للأنواع المحلية بزيادة قدرها2000 جنيها و بروتين 46 % سجل 34000 جنيها للمستورد ،والجلوتوفيد المحلي سجل 16500 بدلاً من 14300جنيهاوالردة 10500 بدلا من 10000جنيها للطن

وأوضح التجار أن سعر طن الجلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 بدلا من 45500 جنيه للمستورد و 47300 جنيها بدلاً من 45300 للطن المحلي ،والردة المحلية 10500جنيها.

وأشار التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأكد التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 38000 ألف جنيه طن .

أسعار الأعلاف

و من جانبه أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات ارتفعت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا،برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية ،حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 24200 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

أسعار الأعلاف في الأسواق

وأفاد السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي بقيمة 600 جنيها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 18000 جنيها و بذور الصويا المحلية35000 جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.