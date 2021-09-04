طن الأعلاف ينخفض 100 جنيه

8150 جنيهًا، مقابل 8250 جنيهًا قبل التخفيض

أعلنت شركة البوادي لإنتاج الأعلاف تخفيض سعر تداول الطن بنحو 100 جنيه لكل الأنواع، وذلك ابتداءً من بداية سبتمبر وطبقًا الاسعار الجديدة، فإن سعر طن علف تسمين بادي، بروتين 23% بـ8150 جنيهًا، مقابل 8250 جنيهًا قبل التخفيض.

وأكدت مصادر بالشركة أن طن علف تسمين بروتين نامي 21% بـ8050 جنيهًا وطن علف بروتين ناهي تسمين 19% 7975 جنيهًا للطن بدلًا من 8075 جنيهًا، وعلف بادي نامي بروتين 21% بـ7550جنيها مقابل 7650 جنيها وعلف بياض 18% 7175 جنيها، وعلف بط 18% 7225 جنيها مقابل 7325 جنيها .

كما شهدت أسعار خامات الأعلاف تراجعًا خلال الساعات الماضية في سعر التداول بالأسواق لبعض المكونات التي تدخل في صناعة العلف وهي التي تحدد سعر العلف في السوق.

وتراجع سعر الذرة المستوردة 30جنيها . وأكد عدد من التجار إنخفاض سعر الطن من الذرة الصفراء ،حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلى 4940 بدلا من 4970 جنيها، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 4870 جنيها بدلا من 4900 جنيه للطن .

وأوضح التجار أن سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلي 3500 جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14200 جنيه بزيادة 100 جنيها.

وأضافوا أن سعر الطن من فول “الصويا فات” بذرة مستوردة بروتين 46%إلى 10500 جنيه، وسعر طن فول صويا فات محلي 10300 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات – بنسبة بروتين 43% بذرة مستوردة – 10300 جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلي 10100 جنيه.

وأوضحوا أن سعر كسب فول الصويا المحلي 46٪ ارتفع 100 جنيه ليسجل 8050 جنيها، وكسب فول صويا 44% بسعر 8400 جنيها، وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه.

كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيها.

وطبقا لعدد من التجار فإنه سعر الطن من علف بادى في الاسواق 8000 جنيه، وعلف نامى 7900 جنيه، وسعر الطن من علف ناهى 7850جنيهًا، وسعر الطن من علف بادي نامى 7550 جنيها ،وسعر الطن من علف بياض 6500