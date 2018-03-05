طنطا يعاقب المقاولون بخطف نقطة ثمينة

على المصرىعاقب فريق الكرة بنادى طنطا، مضيفه المقاولون العرب، على إضاعة الأهداف، بخطف تعادل ثمين، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب "عثمان أحمد عثمان" بالجبل الأخضر، فى افتتاحية لقاءات الأسبوع الثامن والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.سجل إسلام فؤاد لاعب وسط ذئ

على المصرى

عاقب فريق الكرة بنادى طنطا، مضيفه المقاولون العرب، على إضاعة الأهداف، بخطف تعادل ثمين، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ملعب “عثمان أحمد عثمان” بالجبل الأخضر، فى افتتاحية لقاءات الأسبوع الثامن والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سجل إسلام فؤاد لاعب وسط ذئاب الجبل، هدف اللقاء الأول، فى الدقيقة 28، من زمن المباراة، قبل أن يخطف محمد جابر لاعب طنطا، هدف التعادل فى الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، الذى إداره محمد الحنفي حكما للساحة، وعاونه أحمد حسام طه وأحمد نوفل، ومحمد شرف حكماً رابعاً، وكل من طارق سامي ومحمد حسن حكماً خامساً،

بتلك النتيجة، يواصل المقاولون العرب نتائجه السلبية، ويبقى فى المركز الثامن، بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، بصفة مؤقتة لحين نهاية لقاءات الجولة ذاتها، بعدما رفع رصيده لـ 36 نقطة، فيما قفز رصيد طنطا للنقطة 25 نقطة، وظل فى المركز السادس عشر بالجدول.