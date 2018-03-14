طنطا يخطف نقطة غالية من الأسيوطى

على المصرىخطف فريق الكرة بنادى طنطا، نقطة غالية من أنياب ضيفه الأسيوطى سبورت، بالتعادل بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد طنطا الرياضى، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.سجل النامبيى بينسون شيلونجو، هدف اللقاء الأول، فى الدقيقة الأخير

على المصرى

خطف فريق الكرة بنادى طنطا، نقطة غالية من أنياب ضيفه الأسيوطى سبورت، بالتعادل بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد طنطا الرياضى، ضمن لقاءات الأسبوع التاسع والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

سجل النامبيى بينسون شيلونجو، هدف اللقاء الأول، فى الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول من اللقاء، الذى إداره تحكيميا محمد عادل، وعاونه أيمن دجيش وهاني عبد الفتاح، وناصر مطر حكماً رابعاً، وكل من محمود بسيوني ومحمد سلامة حكماً خامساً، قبل أن يخطف محمود غالى، هدف التعادل، فى الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الضائع للمباراة.

بتلك النتيجة، يقفز رصيد طنطا عند 26 نقطة، وقفز للمركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، ليتراجع وادى دجلة الذى يلاقى الاتحاد السكندرى اليوم، للمركز السادس عشر بنفس الرصيد، والذى يهبط بصاحبه لدورى المظاليم، فيما أستقر الأسيوطى سبورت، فى المركز الحاادى عشر مؤقتا، لحين نهاية لقاءات الجولة، بعدما رفع رصيده للنقطة 34.