طنطا للزيوت والصابون: طرح 10 منتجات بأسعار أقل 30% من السوق المحلية

أكد المهندس إبراهيم خطاب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية أن شركته تنتج 10 منتجات بعدد يتخطي 90 صنفا.

وقال خطاب – خلال جولة تفقدية على مصنع الشركة في طنطا بمحافظة الغربية – إنه يتم إنتاج 17 ألف طن زيت شهريا مقسمة إلي 14 ألفا للمنظومة التموينية و3 آلاف للسوق الحرة، و3000 طن مسلي نباتية سنويا، و2000 طن صابون غسيل.

واضاف خطاب أنه يتم سنويا إنتاج 1500 طن صابون تواليت، و 1000 طن منظفات منزلية سائلة، و40 طن مستحضرات تجميل وشامبو، و1000 طن أحماض دهنية، و15 ألف طن من العلف الحيواني.

وتابع خطاب إنه يتم إنتاج 170 ألف كرتونة مياه طبيعية ماركة نقاء سنويا مقسمة إلي 150 ألف كرتونة زجاجات 660 مل و1.5 لتر، و20 ألف قارورة مياه بأحجام تتراوح من 7 إلي 19 لترا ، واستخلاص الزيوت من فول الصويا و بذرة القطن بطاقة 200 طن يوميا بمصنع طنطا و100 طنا بمصنع بنها.

يشار إلي أن شركة طنطا للزيوت والصابون تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدي شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية.