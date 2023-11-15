طنطا للزيوت والصابون تستهدف طرح 6 آلاف طن في معارض أهلا رمضان 2024

قال المهندس إبراهيم خطاب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية إحدي شركات القابضة للصناعات الغذائية والتي تتبع وزارة التموين، أنه سيتم مضاعفة الكميات المطروحة من الزيوت بمعارض أهلا رمضان لتصل إلى 6 آلاف طن من إجمالي الكميات المخصصة للسوق الحرة.

يذكر أن شهر رمضان سيوافق مارس المقبل والذي تستعد كافة شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية أن العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم قام بها المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية على مصنع الشركة بطنطا في محافظة الغربية بمشاركة “المال”.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قال في تصريحات صحفية إنه يتم حالياً التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.

وأضاف خطاب أن ذلك بجانب توفير احتياجات البطاقات التموينية من الزيوت بكميات تصل 14 ألف طن شهرياً، زنة 800 مل للزجاجة الواحدة.

وكشف خطاب أنه تم التعاقد مؤخراً على كمية 63 ألف طن زيت خام لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي لدي الشركة والذي يصل إلى نحو 6 أشهر، بخلاف الكميات المتعاقد عليها.

وأوضح أن الشركة تضم 3 مصانع في طنطا والمحلة الكبري و بنها بالقليوبية ، بالإضافة إلي 23 منفذ بيع مباشر تتضمن 5 منافذ لكلا من القاهرة والإسكندرية و7 منافذ في طنطا و 6 أخرى مناصفة بين المحلة و بنها، كما يتم توفير منتجات الشركة لدي 1350 مجمع استهلاكي وجمعتي ووكلاء بمختلف المحافظات.

ولفت إلى أن المواد الخام لإنتاج الزيوت والمنتجات الأخري لا تنقطع مع توفير احتياطي استراتيجي منها بشكل مستمر، كما أنه يتم توفير مواد الخام بحد ادني 500 طن للمواد الخام الخاصة بإنتاج السلع الأخري بخلاف الزيوت.

واكد خطاب أن الشركة تعمل على تحقيق التوازن الكمي والسعري بالسوق المحلية من الزيوت، حيث يتم إنتاج عبوات زنة 800 مل بسعر 40 جنيها بدلا من 45 جنيها وبجودة عالية.