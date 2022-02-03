«طنطا للزيوت والصابون» تستهدف تصدير منتجاتها إلى 3 دول جديدة العام الحالى

أكد المهندس إبراهيم خطاب، رئيس شركة طنطا للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن شركته حققت صادرات بقيمة 25 مليون جنيه فى 2021، وتستهدف زيادتها العام الحالى، وذلك من خلال فتح أسواق خارجية جديدة فى كل من تشاد، وإسبانيا والبرازيل.

وقال خطاب فى تصريحات خاصة لـ«المال» إنه تمت المشاركة فى معرض صنع فى مصر بجوبا فى دولة جنوب السودان نهاية العام الماضى، وتم طرح نحو 4 أطنان بقيمة مالية بلغت 1.5 مليون جنيه من منتجات الشركة فى أسواقها المحلية، كما تم المشاركة فى معرض فود أفريكا فى القاهرة، وتم خلاله التعاقد على تصدير 20 طنَا من منتجات الصابون المتنوعة لصالح دولة السودان.

رئيس الشركة للمال: 25 مليون جنيه صادراتنا فى 2021

وأضاف خطاب أنه يتم تصدير بذرة القطن لكل من إندونيسيا، وماليزيا، وبذرة عباد الشمس لكل من رواندا، وصابون تواليت، وصابون بزيت الزيتون لدولة السودان، وأسيد أويل «حمض زيت» لكل من إيطاليا، وأيرلندا.

وتابع خطاب أنه مستهدف خلال العام الجارى تصدير سمن نباتى لدولة السودان، وزيوت عباد شمس لدولة تشاد، وكل من إسبانيا والبرازيل طلبوا كميات سيتم الاتفاق عليها من زيت بذرة القطن .

وأوضح خطاب أنه كان يتم تصدير أسيد أويل لكل من ألمانيا وتركيا وإسبانيا، مشيرًا إلى أن تلك الكميات توقفت حاليا نتيجة ارتفاع تكلفة سعر الكونتر إلى 8 آلاف دولار بدلًا من 2000 دولار، وارتفعت إلى 8 آلاف دولار، نتيجة تداعيات فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية فى الموانئ .

يشار إلى أن شركة طنطا للزيوت والصابون تم إنشاؤها فى 1934، وتم تأميمها عام 1952، وتعمل فى مجال صناعة، وتكرير الزيوت النباتية، والسمن الصناعى، وصابون التواليت، وصابون الغسيل، والمياه الطبيعية، والمنظفات الصناعية، والأعلاف الحيوانية، وكذلك الجلسرين، والأحماض الدهنية.