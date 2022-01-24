«طنطا للزيوت» تستهدف طرح 30 ألف شنطة رمضانية

كشف المهندس إبراهيم خطاب رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استعداد وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان المبارك واستعدادات شركته لاستقبال الزيادة على الطلب خلال موسم رمضان، حيث سيتم عمل 30 ألف شنطة رمضانية.

وقال المهندس إبراهيم خطاب خلال جولة على مصنع الزيوت التابع للشركة في طنطا بمحافظة الغربية، إنه من المقرر زيادة طرح منتجات الشركة من الزيوت والسمن والصابون بعبوات مختلفة الأحجام وبأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 30% عن المنتجات المنافسة في الأسواق وجودة منافسة.

وأضاف رئيس شركة طنطا للزيوت أن شركته تتميز بإنتاج بذرة القطن ذات الجودة العالية والذي يلقى قبولا كبيرا بين عموم المستهلكين وينافس بشدة المنتجات في الأسواق بما يتمتع به من جودة عالية، بالإضافة إلى إنتاج زيت عباد الشمس وزيت الذرة والسمن النباتي.

وأكد خطاب أنه سيتم عمل شنط رمضان بكميات كبيرة استعدادا للشهر الكريم بأسعار مختلفة استعدادا للطلب على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان الكريم وأيضا بأسعار مخفضة 30% عن الأسواق.