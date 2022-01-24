اقتصاد وأسواق

«طنطا للزيوت»: إنتاج 500 طن يومي من الزيت التمويني والحر

يتم إنتاج 1500 طن صابون تواليت سنويًا
محمد مجدي 7:50 م, الأثنين, 24 يناير 22 7:50 م, الأثنين, 24 يناير 22

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أكد المهندس إبراهيم خطاب، رئيس شركة طنطا للزيوت والصابون التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ـ إحدى شركات وزارة التموين ـ أن الشركة تقوم بإنتاج 500 طن يوميًا من الزيت، مقسم إلى 450 طن زيت تمويني، و50 طن زيت حر بأنواعه عباد، ذرة، خليط.

وقال خطاب لـ”المال” على هامش جولة تفقدية على مصنع الشركة في طنطا بمحافظة الغربية بمشاركة رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين، أنه يوجد خط إنتاج سمن نباتي بطاقة إنتاجية 50 طن يومي، ويقوم بعمل الشورتننج زنة 25 كيلو للمخابز،  ومن الممكن 4 و10 كيلو في الشورتنتنج، وزنة 14 كيلو و11 كيلو والـ700 جرام، وعبوة زنة 750 مللي.

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وأضاف “خطاب” أن أهم ما يميز الشركة هو عملية استخلاص البذور الزيتية، حيث يتم استخلاص بذرة عباد الشمس، حيث يوجد اكسبلور لاستخلاص عباد الشمس، كذلك استخلاص بذرة فول الصويا، والقطن بكميات كبيرة تصل إلي 100 الف أردب في السنة.

وأشار رئيس شركة طنطا للزيوت والصابون إلي أنه تم التعاقد مع المزارعين في مشروع مستقبل مصر على شراء 20 ألف طن عباد بذرة و50 ألف طن صويا، لاستخلاصهم في الشركة.

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وقال “خطاب” إنه يتم إنتاج 1500 طن صابون تواليت سنويًا، ويتم التصدير إلى الدول الأفريقية، كما يتم تصدير زيت بذرة القطن إلي ماليزيا واندونيسيا ، وزيت عباد الشمس لدولة رواندا.

يشار إلى أن شركة طنطا للزيوت والصابون تقوم بإنتاج الزيوت الغذائية، السمن النباتى والشورتننج ، مياه طبيعية ، صابون تواليت ، صابون غسـيل ، صابون سائل لليد (هاندسوب ليبا) ، صابون سائل للحمام (شاور) ، منظف سائل ، شامبو للشعر(هاي)، ملمع الزجاج (برايت) ، منظف سائل بالديتول (المطهر)، أعلاف الحيوان ، الجلسرين الخام والنقي، الأحـماض الدهنية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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