طنطاوى: 25% زيادة مرتقبة فى موظفى DELL EMC مصر‎

محمود جمال كشف محمد طنطاوى، مدير عام شركة " DELL EMC " مصر لحلول الحوسبة، عن زيادة عدد موظفى الشركة بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة بنسبة 25% عبر تعيين 250 موظفا جديدا، ليصل بذلك إلى 1250. جاء ذلك على هامش حفل السحور السنوى الذى نظمته الشركة أمس الأربعاء. وقال طنطاوى إن استقرار الأوضاع

محمود جمال

كشف محمد طنطاوى، مدير عام شركة ” DELL EMC ” مصر لحلول الحوسبة، عن زيادة عدد موظفى الشركة بالسوق المحلية خلال المرحلة المقبلة بنسبة 25% عبر تعيين 250 موظفا جديدا، ليصل بذلك إلى 1250.

جاء ذلك على هامش حفل السحور السنوى الذى نظمته الشركة أمس الأربعاء.

وقال طنطاوى إن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بالتزامن مع إقرار قانون حوافز وضمانات الاستثمار الجديد سيساعد على جذب مستثمرين جدد، وجلب عملة صعبة للدولة.

ورأى أن تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار ساهم فى زيادة المزايا التنافسية للعمالة المصرية مما يقتضى ضرورة البدء فى التصنيع محليا والتصدير للأسواق المجاورة.

يذكر أن dell استحوذت على emc خلال 2016 بقيمة 67 مليار دولار.

على صعيد آخر، اقترح انشاء شركة لإدارة العاصمة الإدارية الجديدة بغرض تنفيذ مشروعات تنموية تحقق أرباحا للدولة.

وكان المهندس محمد أمين، نائب رئيس DELL-EMC العالمية فى منطقة تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا قد أعلن فى تصريحات صحفية سابقة أن شركته تستهدف تحقيق 74 مليار دولار مبيعات سنويا بعد إتمام صفقة الاستحواذ مع DELL، مبينا أن الشركة الجديدة ستكون أكبر كيان تكنولوجى، إذ سيعمل لديها 140 الف موظف في 180 دولة عالميا.

وبحسب أمين، فإن مبيعات الشركة بمصر تمثل 1% من إجمالى مبيعات المنطقة والتى تعادل 30% من مبيعات أوروبا.