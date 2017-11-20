طلق صناعي يحجز مقعده في أفلام إجازة نصف العام

أحمد حمدي أعلنت شركة "نيو سينشري" عن عرض فيلم "طلق صناعي" بطولة النجمة حورية فرغلي، وماجد الكدواني، في إجازة نصف العام، حيث تم تجهيز الأفيشات والبرومو الدعائي للفيلم. ويشارك فيلم "طلق صناعي" ضمن قسم ليالٍ عربية في الدورة الـ 14 من مهرجان دبي السينمائي المقام في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر المقبل، بح

أحمد حمدي

أعلنت شركة “نيو سينشري” عن عرض فيلم “طلق صناعي” بطولة النجمة حورية فرغلي، وماجد الكدواني، في إجازة نصف العام، حيث تم تجهيز الأفيشات والبرومو الدعائي للفيلم.

ويشارك فيلم “طلق صناعي” ضمن قسم ليالٍ عربية في الدورة الـ 14 من مهرجان دبي السينمائي المقام في الفترة من 6 إلى 13 ديسمبر المقبل، بحضور فريق العمل.

فيلم “طلق صناعي” تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، بطولة حورية فرغلي، وماجد الكدواني، ومي كساب، والفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، سيد رجب، مصطفى خاطر، إنتاج “نيو سينشري”، وتوزيع “دولار فيلم”، من تأليف خالد ومحمد دياب، وإخراج خالد دياب.

