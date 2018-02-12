طلعت يوسف اﻷقرب لخلافة سليمان في المقاصة

علي المصرييعد المخضرم طلعت يوسف المدير الفني المستقيل من تدريب الفريق اﻷول لكرة القدم بنادي سموحة، أقرب المرشحين لخلافة عماد سليمان نظيره في مصر المقاصة، والذي تقدم بإعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق الفيومي، عقب خسارته من بطل السنغال، بهدفين نظيفين، في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريق

علي المصري

يعد المخضرم طلعت يوسف المدير الفني المستقيل من تدريب الفريق اﻷول لكرة القدم بنادي سموحة، أقرب المرشحين لخلافة عماد سليمان نظيره في مصر المقاصة، والذي تقدم بإعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق الفيومي، عقب خسارته من بطل السنغال، بهدفين نظيفين، في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

وتواصلت إدارة مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، المتواجد خارج البلاد، مع يوسف، الذي أبدي موافقة مبدئية علي تولي القيادة الفنية للفريق الفيومي، علي أن يتم عقد جلسة بين الطرفين، عقب عودة رئيس النادي من مهمة العمل بالخارج.

وأتفق عبدالسلام مع عماد سليمان، بعد قبول إعتذاره عن عدم استكمال مهمته التدريبية مع المقاصة، علي الاستمرار مع الفريق لحين التعاقد رسميا مع مدير فني جديد، نظرا لضيق الوقت، علي أن يقود مران الفريق غدا الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوى استعدادا لمباراة طنطا بالدوري، الجمعة المقبل، ولقاء العودة في دوري اﻷبطال اﻹفريقي، الذي يخوضه الفريق الفيومي، للمرة اﻷولي في تاريخه.