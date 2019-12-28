طلعت يوسف: الاتحاد قادر على الإطاحة بالإسماعيلي من البطولة العربية

يرى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن الفريق لايزال يحتفظ بحظوظه من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية للأبطال، رغم الخسارة اليوم أمام الإسماعيلي. واستطاع نادي الإسماعيلي وضع قدمًا في نصف نهائي كأس محمد السادس…

يرى طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، أن الفريق لايزال يحتفظ بحظوظه من أجل التأهل إلى نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية للأبطال، رغم الخسارة اليوم أمام الإسماعيلي.

واستطاع نادي الإسماعيلي وضع قدمًا في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب الاتحاد السكندري، بعد التفوق عليه بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد الاسكندرية.

وقال طلعت يوسف، خلال المؤتمر الصحفي: «الهدف الذي سكن شباكنا جاء بخطأ دفاعي واضح، قدمنا شوط أول ضعيف، ولكننا تحسنا كثيرًا مع أحداث الشوط الثاني».

وأضاف: «أدرك قوة الإسماعيلي وتمتعه بلاعبين على مستوى عالي، ولكننا قادرون على التأهل من خلال مباراة العودة».

واختتم طلعت يوسف حديثه: «الضغط علينا في الإياب سيكون أقل بكثير من لقاء الذهاب، نحن قادرون على التعويض والتأهل»