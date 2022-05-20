طلعت مصطفي تطرح وحدات تسليم فوري في الرحاب ومدينتي بالتقسيط على 25 سنة

بأطول فترة سداد حتى 25 عاما

طلعت مصطفي تطرح وحدات تسليم فوري في الرحاب ومدينتي بالتقسيط على 25 سنة
أحمد صبحي

أحمد صبحي

7:15 م, الجمعة, 20 مايو 22

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن طرح وحدات استلام فوري كاملة التشطيب في الرحاب ومدينتي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأكد موقع الشركة إتاحة شراء الوحدات من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.

وأوصى بيان للشركة بأن عملية الحجز والاستعلام تتم من خلال زيارة موقع الشركة
https://nuca.tmg.com.eg

أو بالإتصال على الخط الساخن 19691.

ووأكد، أنه سيتم فتح باب الحجز ابتداء من يوم 22 مايو الجاري

كما يمكن متابعة التفاصيل الجديدة عبر حساب الشركة على موقع انستجرام.
shorturl.at/iDIOR

أو من خلال الصفحة الرسمية على فيس بوك:
https://fb.watch/d7lrgZH3sn/

أحمد صبحي

أحمد صبحي

7:15 م, الجمعة, 20 مايو 22