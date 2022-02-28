طلعت مصطفى : 18.5 مليار جنيه مبيعات مشروع نور خلال 2021

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن تسجيل مشروع نور حدائق العاصمة مبيعات بقيمة 18.5 مليار جنيه خلال العام الماضي.

وأوضحت طلعت مصطفى في بيان أن مشروع نور سجل رقمًا قياسيًا في المبيعات بلغ 15 مليار جنيه في غضون 3 أسابيع فقط، محققة بذلك أعلى مبيعات سجلها مطور عقاري في مصر بهذه الفترة.

تفاصيل مشروع نور

تقع مدينة نور في حدائق العاصمة أمام العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقع على طيرق القاهرة السويس مباشرة، وتبلغ مساحتها 5000 فدان.

وسيتم تطبيق فكر المدن الذكية بالمدينة، من خلال بناء بنية تحتية متطورة، واستخدام غرف تحكم ومراقبة بالمدينة، وتعتمد المدينة بشكل أساسي على الطاقة النظيفةمن خلال خلايا الطاقة الشمسية التي تغطي المشروع بالكامل.

وتبلغ النسبة المخصصة للإسكان من المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 50%، حيث تم استغلال المساحة المتبقية في المساحات الخضراء، ومن المقرر أن تستوعب مدينة نور حوالي 600 ألف نسمة.

ويتميز مشروع نور بتوافر الخدمات والمرافق التي تركزت في المقام الأول على استخدام التكنولوجيا والطاقة النظيفة.

وتبدأ مساحات الشقق في مشروع نور من 67 إلى 230 متر مربع، فيما تبدأ مساحات الفيلات من 195 إلى 370 متر مربع.

ويبدأ سعر المتر في مدينة نور من 20 ألف جنيه في حالة سداد قيمة الوحدة على 10 سنوات، وفي حالة السداد على 15 سنة، يبدأ سعر المتر من 26 ألف جنيه.

وتبدأ أسعار مقدم حجز الشقق السكنية من 40,175 حنيه، فيما تبدأ أسعار الشقق من 1.800000 جنيه.

مبيعات مجموعة طلعت مصطفى خلال عام 2021

و حققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أعلى مبيعات في تاريخ مصر بقيمة 32.4 مليار جنيه تقريبًا خلال عام 2021 مقابل مبلغ 16.6 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بنسبة نمو 95%

وهو رقم مبيعات تاريخي غير مسبوق في قطاع النشاط العقاري في مصر، ويعد بمثابة شهادة دامغة على قدرة الإدارة على تلبية الطلب الحالي بمنتج واستراتيجية بيعية مناسبين.

أوضحت المجموعة، في بيان ، أن رصيد المبيعات غير المثبتة في نهاية عام 2021 مبلغ 63 مليار جنيه (وهي الأعلى في مصر) وتمثل نحو 14.5 ألف وحدة سيتم تسليمها خلال الخمس سنوات المقبلة، الأمر الذي يمد المستثمرين برؤية قوية حول إيرادات وأرباح هذه الفترة.

وقالت مجموعة طلعت مصطفى إن عام 2021 أحدثت تحولًا كبيرًا للمجموعة، حيث شهدت إطلاقًا ناجحًا لمشروع جديد ضخم، ألا وهو مشروع مدينة نور التي تشغل مساحة 21 مليون متر مربع، إلى جانب إطلاق منصة مبتكرة للمبيعات الإلكترونية.

وتعزي النتائج المبهرة إلى تفهم الإدارة المؤكد للسوق وقدرتها على اختيار الوقت الأمثل لتقديم مشروعات جديدة وإطلاق مبيعاتها.

أضافت المجموعة، أن الإدارة أثبتت مرة أخرى صواب رؤيتها المتفردة عندما أطلقت منصة المبيعات الإلكترونية التي أتاحت للشركة دخول أسواق جديدة عن بعد

وتزامن إتاحة المنصات الإلكترونية مع إطلاق مشروع نور فساهمت بزيادة ملحوظة في المبيعات، حيث حققت مبيعات بلغت 2 مليار جنيه، وساعدت على دخول أسواق خارجية جديدة

مشيرة إلى أن النشاط العقاري حقق إيرادات خلال عام 2021 بلغت حوالي 12.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 11.82 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 2%.