طلعت مصطفى يتحول للربحية ويسترد 3% من خسائره

بمنتصف تداولات الأربعاءمنى عبدالباريشهد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحولا كبيرا في مساره بتعاملات اليوم الأربعاء، ليسترد نحو 3.3% من خسائره التي سجلها الجلسات الثلاث الماضية دفعة واحدة.وحتى منتصف تداولات جلسة اليوم الأربعاء ارتفع السهم بنسبة 3.3% إلى مستوى 9.33 جنيه، مقارنة بإغلاق عند

بمنتصف تداولات الأربعاء



منى عبدالباري

شهد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحولا كبيرا في مساره بتعاملات اليوم الأربعاء، ليسترد نحو 3.3% من خسائره التي سجلها الجلسات الثلاث الماضية دفعة واحدة.

وحتى منتصف تداولات جلسة اليوم الأربعاء ارتفع السهم بنسبة 3.3% إلى مستوى 9.33 جنيه، مقارنة بإغلاق عند مستوى 9 جنيهات أمس الثلاثاء.

وأدى إعلان السلطات السعودية، الأحد الماضي، اعتقال عدد من المسئولين، ورجال الأعمال السعوديون من بينهم الملياردير الوليد بن طلال، تسجيل سهم طلعت مصطفى تراجعات على مدار ثلاث جلسات متوالية بضغط من الشراكة الاستراتيجية المبرمة سابقًا بين المجموعة المصرية ومجموعة فورسيزونز العالمية Four Seasons المملوكة للوليد.

وفي أغسطس الماضي قالت وزارة الاستثمار الدكتورة سحر نصر إن رجل الأعمال الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، قرر زيادة استثماراته في مصر بقيمة 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى.

وكان محللون أكدوا لـ “المال” أمس إن التراجعات التي يشهدها السهم مؤقتة وستنتهي بنهاية هذا الأسبوع، ليعاود انتعاشته الأسبوع المقبل، ليرتفع صوب مستويات 10.70 جنيه.