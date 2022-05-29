«طلعت مصطفى» و«بالم هيلز» و«القلعة» وبنوك «المصرى الخليجى وSAIB وقناة السويس» تتداول تحت قيمتها الاسمية

أظهر تقرير لـ«المال» أن عددا كبيرا من شركات البورصة المتداولة سجلت مستويات سعرية أقل من قيمتها الاسمية بنهاية جلسة الخميس الماضى، فى إطار مرحلة سلبية تمر بها سوق الأسهم فى ظل تداعيات عالمية سلبية على البورصات حول العالم.

وكشف التقرير عن تراجع أسعار 41 شركة مقيدة عن قيمة أسهمها الاسمية، تنوعت بين الشركات العقارية ونظيرتها المتخصصة فى الخدمات المالية مع تواجد قوى للقطاع المصرفى عبر 4 بنوك، مع شركات صناعية وسياحية.

وضمت قائمة الشركات التى تتداول أسهمها بأقل من قيمتها الاسمية شركات قيادية كبيرة فى سوق الأسهم المصرية، على رأسها سهم «طلعت مصطفى القابضة»، وسهم شركة بالم هيلز للتعمير، و«القلعة».

وتُعرف القيمة الاسمية للأوراق المالية والتى تتضمن الأسهم والسندات على أنها القيمة الابتدائية والتى تصدر بها تلك الأوراق المالية من الشركات المصدرة لها، والمنصوص عليها فى الميثاق الأساسى لتلك الشركات.

ويأتى ذلك فى وقت تترقب فيه البورصة المصرية نتائج توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتنمية وتطوير سوق الأوراق المالية، وطرح مزيد من الشركات الحكومية والتابعة للقوات المسلحة المصرية.

وقد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الأحد الماضى، عن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات بالبورصة المصرية فى العام الجارى، منها 8 شركات قطاع أعمال وشركتان تابعتان للقوات المسحلة المصرية.

وكانت «المال» قد نشرت فى عدد 9 مايو الماضى، أن الحكومة تستهدف طرح 10 شركات فى البورصة المصرية خلال عام 2022 الجارى، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفاته بتنمية سوق المال، بحسب تصريحات لوزير المالية.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية والبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة، كما وجه بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة المصرية فى البورصة قبل نهاية العام الحالى.

الـ 10 الأكثر تراجعًا

«ماريدايف» تتصدر قائمة الأكثر انخفاضاً عنها بنسبة 82.9% و«رمكو» الوصيف

وعلى صعيد ترتيب الشركات الأكثر تراجعًا لأسعار أسهمها السوقية مقارنة بالقيمة الاسمية، تصدر سهم شركة الخدمات الملاحية والبترولية «ماريدايف» المشهد بنسبة تراجع %82.9، إذ أغلق السهم على مستوى 0.075 دولار مقارنة مع قيمة اسمية قدرها 0.44 دولار.

ويُذكر أن آخر نتائج أعمال معلنة من «ماريدايف» أظهرت تراجع خسائرها بنسبة %46 لتسجل 75 مليون دولار فى عام 2021، مقارنة مع 143 مليون دولار فى عام 2020 الماضى.

وقررت «ماريدايف» مطلع مايو الجارى، تخفيض رأس المال المرخص به من مليار دولار إلى 940.5 مليون دولار.

سهم «رمكو» يتراجع %82.09 عن قيمته الاسمية

وفى المركز الثانى، حلت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية التى يتداول سهمها عند مستوى 1.79 جنيه مقارنة مع قيمة اسمية تقدر بـ 10 جنيهات للسهم، بنسبة تراجع بلغت %82.09.

وتكبدت «رمكو» التى أسست فى يوليو 1995 وتم قيدها فى البورصة منذ أكتوبر 1998، خسائر مجمعة بلغت 454.584 مليون جنيه فى عام 2021 مقابل خسارة مجمعة بلغت 442.696 مليون جنيه فى عام 2020.

«جنوب الوادى للأسمنت»

يتداول قيمتها بـ %77.2

وحلت شركة جنوب الوادى للأسمنت فى المركز الثالث بترتيب شركات البورصة من حيث نسبة التراجع عن القيمة الأسمية، مسجلة %77.2 لسعر السهم البالغ 1.138 جنيه مقارنة بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.

وتكبدت «جنوب الوادى للأسمنت» التى تأسست فى أكتوبر 1997 وتم قيدها فى البورصة بعام 1998، خسائر قدرها 225.4 مليون جنيه فى عام 2021 مقارنة بخسائر 250.5 مليون جنيه فى 2020.

«القلعة» ينخفض عنها بـ %75.9

وفى المركز الرابع جاءت شركة «القلعة للاستشارات المالية أسهم عادية» التى يتداول سهمها عند مستوى 1.201 جنيه مقارنة بقيمة اسمية تبلغ 5 جنيهات للسهم، بنسبة تراجع قدرت بـ %75.98.

وكشفت نتائج القلعة المجمعة تراجع صافى خسائرها إلى 5.7 مليار جنيه حتى ديسمبر 2021، مقابل خسائر بلغت 9.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

بينما ارتفعت إيراداتها إلى 45.8 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بإيرادات بلغت 35.9 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

نمو أرباح «العربية لحليج الأقطان»

لم يشفع لسهمها

وسجلت شركة «العربية لحليج الأقطان» التى تراجع سعر سهمها بنسبة %71.02، مستوى 1.304 جنيه مقارنة بقيمة إسمية قدرها 4.5 جنيه للسهم.

وحققت «العربية لحليج الأقطان» صافى ربح مستقل بلغ 31.659 مليون جنيه فى الربع الأول من 2022 مقابل صافى ربح مستقل بلغ 27.764 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت %14.

و«العربية لحليج الأقطان» هى شركة عامة مدرجة فى البورصة المصرية منذ يوليو 1995، تعمل فى قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة والملابس مع التركيز على المنسوجات، وتأسست فى يناير 1963.

«النعيم القابضة» مؤشرات جيدة وتراجع بنحو %71

وجاءت شركة النعيم القابضة للاستثمارات سادسا، بنسبة تراجع لسعر السهم الشركة بلغت %71 ليصل إلى 0.2 دولار بنهاية جلسة الخميس الماضى، مقارنة بقيمته الإسمية البالغة 0.7 دولار للسهم.

ويأتى ذلك التراجع رغم انخفاض خسائر الشركة فى الربع الأول من 2022، لتصل إلى 75 ألف دولار مقارنة مع 1.5 مليون دولار فى الربع الأول من 2021، وجدير بالذكر أن «النعيم القابضة» تحولت للربحية فى عام 2021 بصافى قدره 1.5 مليون دولار مقارنة مع خسائر قدرها 1.380 مليون دولار فى 2020.

SAIB أقل بـ %67.8

وفى المركز السابع حل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB الذى أغلق سهمه على مستوى 3.22 دولار بنهاية جلس الخميس الماضى مقارنة مع قيمة اسمية 10 دولارات بنسبة تراجع %67.8.

وأظهرت آخر نتائج أعمال معلنة للبنك، تحقيقه لصافى ربح بلغ 19.933 مليون دولار فى عام 2021 مقابل صافى ربح بلغ 20.441 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة تراجع للأرباح بلغت %2.

«جدوى للتنمية الصناعية»

وفى المركز الثامن، جاءت شركة جدوى للتنمية الصناعية التى سجل سهمها تراجعا بنسبة %66.3 عقب وصوله لمستوى 0.639 جنيه مقارنة مع قيمة اسمية بلغت 1.9 جنيه للسهم.

ووفقًا لآخر نتائج أعمال معلنة، حققت «جدوى للتنمية الصناعية»صافى ربح مجمع بلغ 104.4 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من 5 سبتمبر الى نهاية 2021.

يُذكر أن «جدوى للتنمية الصناعية» تأسست كشركة مساهمة مصرية عامة فى مصر ناتجة عن تقسيم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (بايونيرز القابضة سابقًا)، بتاريخ 5 سبتمبر عام 2021 وتم قيدها فى البورصة أكتوبر 2021.

«البنك المصرى الخليجي»

وفى المركز التاسع، بقائمة الشركات المدرجة التى تتداول بأقل من قيمتها الاسمية، حل البنك المصرى الخليجى مسجلًا مستوى 0.342 دولار للسهم بنهاية جلسة الخمبس الماضى، ليتراجع بنسبة %65.8 عن قيمته الإسمية البالغة 1 دولار.

وأظهرت نتائج أعمال البنك المصرى الخليجى فى الربع الأول من 2022 غير المدققة والمستقلة، تحقيق صافى ربح 197.4 مليون جنيه مقارنة مع 159.5 مليون جنيه بنسبة نمو %24.

«بايونيرز»

وفى المركز العاشر، حلت شركة «بايونيرز بروبرتيز» للتنمية العمرانية عقب تسجيلها تراجعا فى سعر السهم البالغ قيمته 1.705 جنيه بنسبة %62.11 مقارنة بالقيمة الاسمية البالغة 4.5 جنيه للسهم.

وقد أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية عن نتائج أعمالها خلال الفترة من 08/ 09/ 2021 إلى 31/ 12/ 2021 والتى أظهرت تحقيق صافى ربح مجمع بلغ 359 مليون جنيه.

وتأسست شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، كشركة مساهمة مصرية عامة فى مصر ناتجة عن تقسيم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية (بايونيرز القابضة سابقاً)، بتاريخ 5 سبتمبر عام 2021م، وتم إدراج أسهم الشركة فى البورصة المصرية فى 10 أكتوبر عام 2021م.

تواجد قوى لأسهم الخدمات المالية

وكشف تقرير «المال» أن أسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية حاضر بقوة فى قائمة الشركات التى تتداول أسفل قيمتها الاسمية بخلاف شركات «النعيم» و«القلعة» سالفتى الذكر، من أبرزها شركة أوراسكوم المالية القابضة التى تراجع سهمها بنسبة %50.6 ليسجل 0.15 جنيه مقارنة بقيمة اسمية قدرت بـ 0.31 جنيه، لتحتل المركز الـ 14 فى الترتيب العام.

وتلتها بلتون المالية القابضة التى يتحرك سهمها أسفل قيمته الاسمية بنحو %49.5 لتحتل المركز الـ 15 فى ترتيب الأسهم التى تتداول بأقل من قيمتها الاسمية، إذ يبلغ سعر السهم السوقى 1.01 جنيه مقارنة مع 2 جنيه قيمة اسمية.

وحلت «برايم القابضة للاستثمارات المالية» فى المركز الـ 17 بنسبة تراجع لسهمها %47.1 ليسجل مستوى 0.529 جنيه مقارنة بقيمة إسمية بلغت 1 جنيه.

9 شركات عقارية تحت قيمتها الاسمية منها «عامر جروب» و«أودن للاستثمار» و«المطورون العرب»

كما جاءت شركة أودن للاستثمارات المالية ضمن شركات الخدمات المالية غير المصرفية التى تتداول بأسفل القيمة الاسمية، إذ سجل سعر السهم 0.802 جنيه مقارنة بقيمة اسمية 0.96 جنيه بنسبة تراجع %16.4.

«الصعيد العامة» و«المطورون العرب» و«عامر جروب» و«أودن»

وأظهر رصد «المال» أن هناك 8 شركات عقارية مقيدة فى البورصة المصرية تتداول بأسفل من قيمتها السوقية وبخلاف شركة «بايونيرز» التى تم رصدها مسبقًا، فإن القائمة العقارية تضم كلا من «الصعيد العامة للمقاولات» بنسبة تراجع %47.8 ليسجل سعر سهمها 0.522 جنيه مقارنة بقيمة اسمية 1 جنيه.

وتلتها فى القائمة شركة الاستثمار العربى «اليكو» التى انخفض سعر سهمها لمستوى 5.81 جنيه بنهاية جلسة الخميس الماضى مقارنة بقيمة اسمية تقدر بـ 10 جنيهات للسهم بنسبة تراجع %46.2.

وحلت شركة «بالم هيلز للتعمير» فى المركز الـ 21 بين شركات البورصة التى تتداول تحت القيمة الاسمية، بنسبة تراجع لسعر سهمها %41.55 ليصل إلى مستوى 1.169 جنيه مقارنة مع قيمة اسمية 2 جنيه.

وشملت قائمة الشركات العقارية، شركة المطورون العرب القابضة فى المركز 23، إذ سجل سهمها مستوى سعرى 037 جنيه مقارنة بقيمة اسمية 0.6 جنيه للسهم، بنسبة انخفاض قدرها %37.16.

وحلت شركة مينا للاستثمار السياحى والعقارى فى المركز الـ 29 بين الشركات المقيدة، إذ يتداول سهمها بأسفل من قيمته الاسمية بنحو %27.9، عقب وصوله لمستوى 0.72 جنيه مقارنة بقيمة اسمية 1 جنيه.

وظهرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أحد الأسهم القيادية، فى المركز الـ 31 عقب انخفاض سعر سهمها لمستوى 7.55 جنيه مقارنة بقيمته الاسمية البالغة 10 جنيهات بنسبة تراجع %24.5.

وتلتها مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) التى سجل سهمها مستوى 0.90 جنيه مقارنة بقيمة اسمية 1 جنيه، بنسبة تراجع %9.7، لتحتل المركز 37 بين الشركات المدرجة.

كما شملت قائمة الشركات العقارية، شركة أودن للاستثمار والتنمية التى يتداول سهمها بأقل من قيمته الاسمية بنحو %6.4 مسجلًا مستوى 1.4 جنيه مقارنة بـ 1.52 جنيه.

تراجع قوى لـ 7 أسهم دولارية

وأظهر تقرير «المال» أن الأسهم الدولارية المتداولة فى البورصة المصرية، شهدت انخفاضا كبيرا مقارنة بالقيمة الاسمية، جاء فى المقدمة سهم «ماريدايف» بنسبة %82.9 تلاه سهم شركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة %71 ثم بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنسبة %67.8 ثم سهم البنك المصرى الخليجى بالدولار بنسبة 65.8%، قد تم رصد تفاصيل تلك الأسهم مسبقًا فى قائمة الـ 10 الأوائل.

وضمت القائمة الدولارية كلا من سهم «عبر المحيطات للسياحة» بنسبة انخفاض لسعر السهم %62 مقارنة بقيمته الاسمية البالغة 0.1 دولار، بجانب سهم «العرفة للاستثمارات والاستشارات» الذى تراجع لمستوى 0.10 دولار مقارنة بقيمة اسمية 0.2 دولار.

وتراجع سهم الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بنسبة %19.8 عقب وصوله لمستوى 4.01 دولار مقارنة بقيمة اسمية 5 دولار للسهم.

أسهم صناعية فى القائمة

وجاءت أبرز الأسهم الصناعية فى رصد «المال» ممثلة فى شركة «أسيك للتعدين» التى تتداول بأقل من قيمتها الاسمية %41.9 عقب تسجيل مستوى 5.81 جنيه للسهم مقارنة مع 10 جنيهات للقيمة الاسمية.

وشملت القائمة سهم «الإسكندرية للغزل والنسيج» بنسبة %36.9 وسهم «ليسيكو مصر» بنسبة %34.2 وسهم «أسمنت سيناء” بنسبة %33.5 وسهم الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” بنسبة تراجع %28.8.