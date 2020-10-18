طلعت مصطفى : مشروع مدينة حدائق العاصمة لايزال قيد الدراسة

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة-إحدى أكبر شركات العقارات فى مصر-إن مشروع مدينة حدائق العاصمة لايزال قيد الدراسة وستفصح عن تطوراته فى حينه.

جاء ذلك فى بيان مرسل للبورصة اليوم ردا على استفساراتها بخصوص ما نشر حول تفاوض المجموعة مع هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير مساحة 5000 فدان فى مدينة حدائق العاصمة.

و يتركز النشاط العقارى للمجموعة فى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلى فوق المتوسطة.

وتمتلك المجموعة حاليا مخزونا شاسعا من الأراضي بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع وجميعها أراضي تمتاز بالجودة وتشغل مواقع متميزة وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفع في مصر.

كما تمتلك المجموعة ثلاثة مجمعات فندقية فاخرة، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة.

وطورت المجموعة 8.5 مليون متر مربع من الأراضي خلال 40 عاما، كما باعت ما يربو على 100 ألف وحدة عقارية (سكنية وإدارية وتجارية) منذ تأسيسها.

وتستعد المجموعة فى الوقت الحالى لإقامة مشروع عمرانى متكامل على قطعة أرض بمساحة 500 فدان داخل مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط.

طلعت مصطفى حققت مبيعات عقارية بقيمة 4.4 مليار جنيه رغم كورونا

وحققت طلعت مصطفى مبيعات عقارية بقيمة 4.4 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى رغم الظروف الاحترازية المطبقة منذ مارس الماضى بسبب أزمة كورونا.

وسجلت المجموعة صافى ربح قدره 705 ملايين جنيه خلال النصف الأول، مقارنة مع صافى ربح قدره 812 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وبلغ إجمالى الإيرادات المحققة خلال النصف 4.5 مليار جنيه، مقارنة مع 4.9 مليار خلال النصف المقارن بانخفاض قدره 7%.

وأظهرت نتائج أعمال حديثة للمجموعة ارتفاع أرباحها إلى 375.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نحو 361.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وارتفعت إيرادات المجموعة إلى 2.29 مليار جنيه خلال الربع المنتهى مارس الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 2.18 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت نتائج الأعمال السنوية لمجموعة طلعت مصطفى ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي ديسمبر 2019 مقارنة بصافي ربح قدره 1.7 مليار جنيه خلال 2018.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة فى وقت سابق ارتفاع إيرادات النشاط للمجموعة إلى 8.1 مليار جنيه خلال 2018 مقارنة بإيرادات بلغت 7.4 مليار جنيه خلال 2018.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف النشاط إلى 5 مليارات جنيه خلال 2019 مقارنة مع تكاليف بلغت 4.6 مليار جنيه خلال 2018.

وأعلنت المجموعة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.08 جنيه للسهم تصرف على قسطين بدأ صرف الأول فى 14 مايو الماضى،والثانى بنفس القيمة اعتبارا فى 15 يوليو الماضى.

ويبلغ رأسمال مجموعة طلعت مصطفى 20.6 مليار جنيه موزعا على 2 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية المجموعة بين شركات، “تي إم جي” للاستثمار العقارى و السياحى (43.156%)، الإسكندرية للإنشاءات (8.03%).

كما تساهم “ريمكو” للاستثمارات بنحو (6.45%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة .

طلعت مصطفى أصدرت فى أبريل أكبر طرح صكوك إجارة في مصر

مجموعة طلعت مصطفى تصدر أول طرح لصكوك الإجارة الإسلامية

وأطلقت المجموعة منذ ثلاثة أشهر تقريبا أول إصدار صكوك الإجارة الإسلامية بقيمة 2 مليار جنيه، وهو أكبر طرح يصدر من شركة قطاع خاص فى تاريخ سوق المال فى مصر.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة 9 أبريل الماضى إن تلك الصكوك سيتم استخدام حصيلتها فى تمويل مشروع مول السوق المفتوح بما يرفع من قيمته السوقية التقديرية إلى ما يزيد عن 8.5 مليار جنيه عند افتتاحه.

ويقع مشروع “open Air Mall” بمشروع مدينتى المملوك لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، وهو مركز تجارى متطور وذو تصميم فريد ويضم عددا كبيرا من الماركات العالمية. وفقا للإفصاح.

وأسست مجموعة طلعت مصطفى القابضة كشركة مساهمة مصرية فى 13 فبراير 2007 طبقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992.

وبدأت الشركة نشاطها في مجال الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو الدخول فى زيادة رؤوس أموالها.

وتوسعت الشركة فيما بعد فى مجال التطوير العقاري لتصبح واحدة من أكبر شركات العقارات فى مصر والشرق والأوسط.

ويرأس مجلس إدارة المجموعة حاليا طارق طلعت مصطفى ، بينما يشغل هشام طلعت مصطفى الرئيسى التنفيذى والعضو المنتدب وهو الابن الأصغر لمؤسس المجموعة طلعت مصطفى.

بينما يشغل شقيقهم الثالث هانى طلعت مصطفى منصب عضو مجلس إدارة تنفيذى.

كما يشغل محمد هشام طلعت (نجل هشام طلعت مصطفى) منصب الرئيس التنفيذى لتعظيم العوائد الدورية.

بينما يشغل شقيقه عمر هشام طلعت منصب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بالمجموعة.

كما يشغل محمود هانى طلعت “نجل هانى طلعت مصطفى” منصب الرئيس التنفيذى لمبيعات المشروعات الراقية وفقا للبيانات المتاحة على موقع الشركة الإلكترونى.