طلعت مصطفى: مازلنا ندرس التعاون فى مجال الإسكان السعودى

رجب عزالدينقالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إنها مازالت تدرس التعاون فى مجال الإسكان بالمملكة العربية السعودية.جاء ذلك فى بيان ردا على استفسارات البورصة المصرية بخصوص بعض الأخبار المنشورة تحت عنوان: "توقف المفاوضات بين طلعت مصطفى والإسكان السعودية".وقالت الشركة إن هذا الخبر غير صحيح مشيرة إلى ا



رجب عزالدين

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إنها مازالت تدرس التعاون فى مجال الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

جاء ذلك فى بيان ردا على استفسارات البورصة المصرية بخصوص بعض الأخبار المنشورة تحت عنوان: “توقف المفاوضات بين طلعت مصطفى والإسكان السعودية”.

وقالت الشركة إن هذا الخبر غير صحيح مشيرة إلى استكمالها الدراسة فى هذا الشأن وفقا للبيان.

ووقعت مجموعة طلعت مصطفى اتفاقية إطارية مع وزارة الإسكان السعودية خلال زيارة العاهل السعودى إلى مصر فى إبريل الماضى 2016، بغرض التعاون فى مجال الإسكان، وذلك ضمن 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعت بين البلدين.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى أكبر محفظة أراضٍ فى مصر بنحو 45 مليون متر مربع شاملة مشروعى مدينتى والرحاب والعاصمة الإدارية، ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 20.6 مليار جنيه.