«طلعت مصطفى» توقع اتفاقية لافتتاح فرعين لعلامة «النصر» في «إيست هب» و«أفينيو مول»

وقعت مجموعة طلعت مصطفى، اتفاقية مع مجموعة فيصل الرشيد، لافتتاح فرعين للعلامة التجارية “النصر”، الأول بالمركز التجاري المتكامل “ايست هب” بمشروع مدينتي على مساحة 1200 متر مربع، والثاني في “افينيو مول” بمشروع الرحاب على مساحة 700 متر مربع.

وقع الاتفاقية عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وناصر فيصل الرشيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة فيصل الرشيد، بحضور عدد من قيادات المجموعتين.

وتعليقًا على الاتفاقية، أكد عمر هشام طلعت، أن الشراكة مع مجموعة فيصل الرشيد تأتي في إطار حرص المجموعة على التعاقد مع كبرى الشركات في مختلف المجالات لافتتاح أشهر وأكبر العلامات التجارية لتوفير مختلف الخدمات وتلبية احتياجات سكان مشروعات المجموعة والمناطق المحيطة.

من جانبه أعرب ناصر فيصل الرشيد، عن سعادته بتوقيع الشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى، المطور العقاري الأكبر في مصر والشرق الأوسط، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستكون بمثابة إضافة كبيرة لمجموعة الرشيد وللعلامة التجارية “النصر”.

وتعد مجموعة “ناصر الرشيد” من الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة، تأسست عام 1984 في دولة الكويت، وتدير حاليًا 130 متجرًا للبيع بالتجزئة في دول الخليج وشمال أفريقيا وآسيا وأستراليا ولها قاعدة عملاء تضم أكثر من 10 ملايين عميل.

وتمتلك مجموعة ناصر الرشيد العلامة التجارية “النصر”، أحد أبرز المتاجر المتخصصة في بيع الملابس الجاهزة والملابس والأدوات الرياضية والاكسسوارات وغيرها، ولها 46 فرعًا في مصر بمختلف محافظات الجمهورية.

وتعد مجموعة طلعت مصطفى الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري والسياحي، وواحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط، نجحت على مدى أكثر من خمسين عامًا في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها بمختلف ربوع مصر.

ويعد مشروع “إيست هب” من أحدث المراكز التجارية الإدارية المتكاملة في مدينتي، يقع في موقع متميز جنوب مدينتي بالقرب من مدينة المستقبل والعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته الإيجارية أكثر من 100 ألف متر مربع، ويضم نحو 400 وحدة تجارية لمختلف الأنشطة، أبرزها النساجون الشرقيون – فلامنجو – اسواق عبد العزيز – كيدز ستيشن – تاى هاوس – عيادات تجميل نسايم – كاسالتى – ديڤانو – سلطان سراي – مادو – بريدفاست كوفي – كاريبو كوفي – مطعم بيت ورد – قبنورى – قنديل مصر وغيرها. ويضم “ايست هب” نحو200 ومكتب وعيادة طبية لمختلف التخصصات، بالإضافة إلى وجود جراج تحت الأرض بطاقة استيعابية حوالي 1200 سيارة.

ويعد أفينيو مول من أكبر المراكز التجارية والترفيهية في الرحاب ومنطقة القاهرة الجديدة، يضم 170 وحدة تجارية تلبي احتياجات سكان الرحاب والمناطق المحيطة، وتتنوع الوحدات التجارية بالمول ما بين محلات ملابس وأثاث وتجميل ومطاعم وكافيهات ومناطق ألعاب للأطفال ومختلف الأنشطة التجارية، منها سكند كب، أسواق عبد العزيز، هب فرنيتشر، اسبريسو لاب وغيرها، ويوفر أفينيو الرحاب لسكان المدينة خدمات أخرى هامة، كما يضم مكتبًا مطورًا للسجل المدني.