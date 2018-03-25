طلعت مصطفى توافق على مقترح توزيع الأرباح بقيمة 17 قرشًا للسهم

رجب عزالدين وافقت الجميعة العامة لمجموعة طلعت مصطفى، على مقترح توزيع الأرباح على المساهمين، وفقًا لخطة التدفقات النقدية للشركة خلال 2018. ووافق العمومية بجلستها المنغقدة -أمس السبت- على توزيع كوبون نقدى رقم 5 بقيمة 17 قرشًا للسهم، ويوزع على قسطين…

رجب عزالدين

وافقت الجميعة العامة لمجموعة طلعت مصطفى، على مقترح توزيع الأرباح على المساهمين، وفقًا لخطة التدفقات النقدية للشركة خلال 2018.

ووافق العمومية بجلستها المنغقدة -أمس السبت- على توزيع كوبون نقدى رقم 5 بقيمة 17 قرشًا للسهم، ويوزع على قسطين كلاهما بقيمة 8.5 قرش أحدهما يصرف فى إبريل، والثانى فى يوليو 2018.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 1.3 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل صافى ربح قدره 829 مليون جنيه في 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 20.6 مليار جنيه، موزعًا على 2.06 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.