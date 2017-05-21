طلعت مصطفى: تنازلنا عن دعوى مدينتى.. ولجنة فنية تبحث النزاع

رجب عزالدينقالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنها تنازلت عن قضية رفعتها سابقا ضد هيئة المجتمعات العمرانية للمطالبة بسداد 1.8 مليار جنيه خاصة بمشروع مدينتى.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص بعض الأخبار المنشورة تحت عنوان: "طلعت مصطفى تطالب المجتمعات العمرانية بسداد 1.8 مليار جنيه لت



رجب عزالدين

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنها تنازلت عن قضية رفعتها سابقا ضد هيئة المجتمعات العمرانية للمطالبة بسداد 1.8 مليار جنيه خاصة بمشروع مدينتى.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة بخصوص بعض الأخبار المنشورة تحت عنوان: “طلعت مصطفى تطالب المجتمعات العمرانية بسداد 1.8 مليار جنيه لتوصيل مرافق مدينتى”.

وأضاف البيان: “قمنا برفع قضية بخصوص استرداد تكاليف توصيل مرافق مدينتى وقد تم التنازل عنها سابقا، والآن لم يعد هناك قضية معروضة أمام القضاء بهذا الصدد”.

وتابعت الشركة في بيانها: “هناك لجنة فنية محاسبية من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تم تشكيلها من وزير الإسكان لبحث الأمر من خلال المستندات واتخاذ قرار بهذا الشأن وسنقوم بمد البورصة المصرية بالقرار النهائى الخاص بهذا الأمر”.

ويختص العقد المبرم بين طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية، توصيل المرافق إلى أرض مشروع مدينتى، لكن الأولي قامت بتحمل تكاليف توصيل المرافق ورفعت دعوى سابقة للمطالبة بسداد تكاليف التوصيل.