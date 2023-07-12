«طلعت مصطفى» تقدم عرضًا للاستحواذ على مجموعة فنادق مملوكة لـ«إيجوث» في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تقديم عرض للاستحواذ على حصة مؤثرة في الملكية وحقوق الإدارة لعدد من الفنادق في القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان.

وذلك عبر شركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية -ICON، الذراع الفندقي المملوكة لمجموعة طلعت مصطفي، من خلال شركاتها التابعة بنسبة 83.3%.

وأوضحت مجموعة طلعت في بيان لادارة البورصة، أن عرض الاستحواذ على حصة مؤثرة في ملكية وحقوق الادارة لمحفظة فريدة من الفنادق في القاهرة والاسكندرية والاقصر وأسوان.

ومنها فندق سوفيتيل اولد كتراكت أسوان، ومنتجع موفنبيك أسوان، وفندق سوفوتيل وينتر بالاس الأقصر، وفندق شتايجنبر التحرير، ، و شتايجنبر سيسيل الأسكندرية ، ماريوت مينا هاوس، ماريوت القاهرة، كازينو عمر الخيام.

وأشارت مجموعة طلعت مصطفى إلى أن هذه الفنادق مملوكة حاليا للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “ايجوث”.

وأوضحت طلعت مصطفى أن هذه الخطوة تتماشي مع استراتيجية المجموعة لترسيخ نكانتها باعتبارها اللاعب الرئيسي في قطاع الفنادق الراقية في مصر.

واستكملت طلعت مصطفي، ان ICON، تهدف الي تطوير وتحديث المحفظة الجديدة لتتماشي مع انشطتها القائمة في مجال المشروعات الفندقية الحالية، وبغرض خلق قيمة لمساهميها، من خلال الاستحواذ.

وسينتج من خلال عملية الاستحواذ عند إتمامها ، وصول محفظة ايكون لـ15 فندقًا بإجمالي قاعدة تزيد عن 5 آلاف غرفة فندقية، متضنة المشروعات قيد الإنشاء.

كما ستساهم عملية الاستحواذ في تحقيق إيرادات مستقبلية بالعملة الصعبة، وبما يتفق مع استراتيجية المجموعة من تعظيم انشطة الدخل المتكرر للشركة.

وأشارت مجموعة طلعت مصطفى إلى أن عملية الاستحواذ تهدف الي تطوير وتحديث تلك الفنادق بغرض رفع كفاءتها التشغيلية إلى مستويات أعلى.

وذلك ما سيمكنها من اجتذاب نوعية أعلى من السياحة الوافدة لمصر، والذي سينعكس بدوره على زيادة وتعظيم العوائد السياحية من هذه الفنادق عبر زيادة اسعار بيع الغرف مقارنة بمستويات الاسعار الحالية .

وقالت طلعت مصطفى إن لديها خطة طموحة للقيام بعملية تطوير وتحديث كبيرة لهذة الفنادق ضمن عرض الاستحواذ ، نظرا لما تتمتع به هذه الفنادق من تنوع المقاصد السياحية.