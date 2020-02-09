«طلعت مصطفى» تعلن انضمام عمرو القاضي لمنصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

أخطرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد بانضمام عمرو القاضي إلى منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالمجموعة.

وقالت طلعت مصطفى إن عمرو القاضى يتمتع بخبرة واسعة في مجال التطوير العقاري بما يمثل قيمة إضافية للمجموعة.

وشغل عمرو القاضى منصب الرئيس التنفيذى لشركة سيتي ايدج للتطوير العقاري، كما شغل قبل ذلك مناصب استراتيجية فى كبرى شركات القطاع العقارى بمصر والإمارات.

هيكل ملكية المجموعة وأعضاء مجلس الإدارة

أسست مجموعة طلعت مصطفى القابضة كشركة مساهمة مصرية فى 13 فبراير 2007 طبقا لأحكام القانون 95 لسنة 1992.

ويبلغ رأسمالها المصدر 20.6 مليار جنيه موزعا على 2 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم

وبدأت الشركة نشاطها فى مجال الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية أو الدخول فى زيادة رؤوس أموالها، ثم توسعت فى مجال التطوير العقارى لتصبح واحدة من أكبر شركات العقارات فى مصر والشرق والأوسط.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة “تي إم جي” للاستثمار العقارى و السياحى (43.156%)، الإسكندرية للإنشاءات (8.03%)، ريمكو للاستثمارات ذ م م (6.45%)، سشكرودرز (4.978%)، وآخرون.

ويرأس مجلس إدارة المجموعة حاليا المهندس طارق طلعت مصطفى ، بينما يشغل المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيسى التنفيذى والعضو المنتدب أيضا وهو الابن الأصغر لمؤسس المجموعة “طلعت مصطفى”.

كما يشغل شقيقهم الثالث المهندس هانى طلعت مصطفى منصب عضو مجلس إدارة تنفيذى ، وكذلك يشغل محمد هشام طلعت (نجل المهندس هشام طلعت مصطفى) منصب الرئيس التنفيذى لتعظيم العوائد الدورية، بينما يشغل شقيقه عمر هشام طلعت منصب الرئيس التنفيذى لتطوير الأعمال بالمجموعة.

كما يشغل محمود هانى طلعت ” نجل المهندس هانى طلعت مصطفى” منصب الرئيس التنفيذي لمبيعات المشروعات الراقية وفقا للمعلومات المتاحة على موقع الشركة الإلكترونى.

طلعت مصطفى : سلمنا 100 ألف وحدة عقارية منذ التأسيس

مهندس طلعت مصطفى

وقامت المجموعة خلال 40 عاما بتطوير 8.5 مليون متر مربع من الأراضي وبيع ما يربو على 57 ألف وحدة عقارية علي مسطح مباني يتجاوز 9 ملايين متر مربع.

و يتركز النشاط العقارى للمجموعة فى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلى فوق المتوسطة.

وقالت المجموعة إنها قامت بتسليم 100 ألف وحدة عقارية (سكنية وغير سكنية) منذ بداية نشاطها وفقا لافصاح مرسل للبورصة 5 يناير الماضى.

وتمتلك المجموعة حاليا مخزونا شاسعا من الأراضي بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع وجميعها أراضي تمتاز بالجودة وتشغل مواقع متميزة وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفع في مصر.

كما تمتلك ثلاثة مجمعات فندقية فاخرة ، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة.

وبدأت الشركة تنويع أعمالها فى الفترة الأخيرة من خلال البدء في تطوير خمسة مشروعات فندقية ومنتجعات أخرى إضافية، وفقا للمعلومات المنشورة على موقعها الإلكترونى.

طلعت مصطفى تسجل 20.4 مليار جنيه مبيعات خلال 2019

هشام طلعت مصطفى

وحققت طلعت مصطفى مبيعات بقيمة 20.4 مليار جنيه من النشاط العقارى خلال العام الماضى المنتهى ديسمبر 2019.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة 5 يناير الماضى إن مبيعات النشاط العقارى خلال عام 2019 تضمنت مبلغ 5.4 مليار جنيه ناتج عن بيع وحدات غير سكنية (تجارية وإدارية).

وأوضحت المجموعة أن ما حققته من مبيعات خلال العام الماضى لم يبتعد كثيرا عن إنجازات عام 2018 الذى سجلت فيه مبيعات بقيمة 21.3 مليار جنيه .

وأشارت إلى أن العام الماضى شهد صفقة استحواذ بمبلغ مليار جنيه على أربعة مدارس بمدينتى الرحاب ومدينتى وهو ما يفسر التراجع الطفيف فى إجمالى مبيعات 2019.

وأطلقت طلعت مصطفى مشروع “بريفادو” للإسكان الفاخر فى مدينتى خلال العام الماضى ، وسجلت مبيعاتها حوالى 5.7 مليار جنيه منذ إطلاقه فى يونيو 2019 مما أثر إيجابيا على مبيعات العام.

كما قامت المجموعة ببيع وحدات سكنية (شقق وفيلات) بمبلغ 473 مليون جنيه خلال العام الماضى، إضافة إلى مبيعات العضويات الجديدة فى أندية المجموعة بمبلغ 931 مليون جنيه .

وارتفع صافى الربح المجمع للمجموعة خلال عام 2018 إلى 1.77 مليار جنيه، مقارنة مع 1.38 مليار خلال 2017 بزيادة 28% .

وارتفعت مبيعات الشركة إلى 21.3 مليار جنيه خلال 2018، مقارنة مع 13.1 مليار عن الفترة المقارنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2017 بنمو 62% .