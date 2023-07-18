«طلعت مصطفى» تعتزم طرح سندات توريق لاشتراكات الأندية بقيمة 500 مليون جنيه

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة طلعت مصطفى القابضة تعتزم طرح سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه، تخص اشتراكات الأندية التابعة لها.

وقالت لـ«المال» إن عملية التوريق تخص اشتراكات أعضاء الأندية التابعة بمشروعى الرحاب ومدينتي، علمًا بأن «EFG» القابضة تتولى دور المستشار للعملية المنتظرة.

يذكر أن شركة طلعت مصطفى القابضة لديها نادى «مدينتى الرياضي» فى وسط المدينة على مساحة 200 فدان، ويوجد به أكاديميات متنوعة مثل الكاراتيه، والتنس، والباليه، وكرة القدم، والسباحة وكرة السلة، فضلًا عن آخر فى «الرحاب» يقدم أنشطة مختلفة.

وتابعت المصادر أن تلك هى العملية الأولى التى يتم تنفيذها بالسوق المصرية، وتتضمن توريق اشتراكات أندية، ومنتظر إنهاء الإجراءات واستصدار الموافقات الخاصة بها قريبا.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة %26.38 لتسجل 700.13 مليون جنيه، مقابل 553.98 مليون فى الفترة المقارنة من 2022.

يذكر أن «طلعت مصطفى» القابضة طرحت سندات توريق خلال العام الماضى بقيمة 1.17 مليار جنيه من خلال إحالة محفظة حقوق مالية آجلة لعقود بيع العقارات بالتقسيط تخص تابعتها «العربية للمشروعات والتطوير العمراني» إلى شقيقتها «الرحاب للتوريق».

وتم تنفيذ الإصدار آنذاك بالتعاون مع كل من بنكى الأهلى المصرى والعربى الافريقى الدولى اللذين توليا ضمان التغطية.

كما تلقى البنك الأهلى المصرى الاكتتاب، فيما تولى العربى الأفريقى الدولى دور أمين الحفظ، وعمل مكتب الدرينى وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار للإصدار، وإرنست آند يونج بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتمانى للإصدار.

يشار أيضًا إلى أن مجموعة طلعت مصطفى أعلنت منذ أيام عن تقدم الذراع الفندقية لها، وهى «العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية» (ايكون) -تابعة بنسبة %83.3 – بعرض للاستحواذ على حصة مؤثرة فى ملكية وحقوق الإدارة لمحفظة عدد من الفنادق فى القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان، مملوكة للشركة المصرية العامة للسياحة الفنادق “إيجوث”.

وأوضحت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، أن المحفظة تضم فنادق «سوفيتيل أولد كتراكت أسوان»، ومنتجع موفنبيك أسوان و”سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر” و”شتايجنبرجر التحرير” و«شتايجنبرجر سيسل الإسكندرية»، و«ماريوت مينا هاوس»، و«ماريوت القاهرة» وكازينو عمر الخيام.