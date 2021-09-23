عقـــارات

طلعت مصطفى تضم 13 علامة تجارية عالمية إلى «مدينتي» العام المقبل

تنضم أهم العلامات التجارية المفضلة في مجالات التجميل والمطاعم والأزياء والأكسسوارات المنزلية
شريف عمر 2:11 م, الخميس, 23 سبتمبر 21 2:11 م, الخميس, 23 سبتمبر 21

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أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن شراكة استراتيجية مع مجموعة “ازاديا” الرائدة في مجال الموضة والأزياء لتشغيل ١٣ علامة تجارية جديدة، في أوبن آير مول – مدينتي، أكبر مركز تسوق في مصر، ومن المقرر افتتاح العلامات التجارية الجديدة خلال فصل الربيع من عام ٢٠٢٢.

وبموجب الشراكة تنضم أهم العلامات التجارية المفضلة في مجالات التجميل والمطاعم والأزياء والأكسسوارات المنزلية إلى أوبن آير مول، وهي زارا، زارا هوم، أويشو، بول اند بير، كيكو ميلانو، سن غلاس هت، ستراديفاريوس، ليفتيز، فيرجن ميجاستور، ماسيمو دوتي، بيرشكا، بول، ذا بوتشر شوب أند جريل.

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تم توقيع عقد شراكة مجموعة طلعت مصطفى في احتفال رسمي في أوبن آير مول، وقام بالتوقيع كل من عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في مجموعة طلعت مصطفى، وسيف سالم، المدير الإقليمي في مجموعة أزاديا.

ويعد أوبن آير مول واحداً من أكبر وجهات التسوق المتطورة التي تتبع أسلوب الحياة العصري في مصر والشرق الأوسط، حيث يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و8 مبان تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية، ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع.

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وسيقدم المول لزواره والمتسوقين تجربة لم يسبق لها مثيل في مصر، حيث سيضم عدد 4 ترام للتجول بين مباني المول المختلفة، بتصميم مستوحى من الترام الموجود بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، بما يضفي طابع خاص مميز للمول ويصحب المتسوقين في جولات مليئة بالمرح للاستمتاع بالإطلالة الفريدة على البحيرات الصناعية.

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بقلم شريف عمر

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