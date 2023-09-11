«طلعت مصطفى» تشارك «الوطنية للإسكان» فى تنفيذ مدينة بنان الرياض باستثمارات 40 مليار ريال

دخلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة فى شراكة مع الوطنية للإسكان السعودية لإنشاء مشروع مدينة “بنان” فى الرياض بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليار ريال.

وتم توقيع عقود الشراكة أمس خلال افتتاح مؤتمر “سيتى سكيب” العالمى المقام بالسعودية بحضور وزيرى الإسكان عاصم الجزار، وشئون البلدية والقروية والإسكان فى المملكة ماجد بن عبدالله الحقيل .

وقال المهندس محمد بن صالح البطى الرئيس التنفيذى للشركة الوطنية للإسكان إن “بنان” ستكون مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة فى شرق الرياض، يتم تنفيذها بالشراكة مع المطور العقارى الأبرز فى مصر.

وأشار”البطي” إلى أن المشروع سيتم تنفيذه وفق معايير عالمية ترتقى بتطلعات الباحثين عن السكن المتميز فى مدينة الرياض، ويعد من أضخم الشراكات الإقليمية التى تبرمها «الوطنية للإسكان» مع شركات التطوير العقارى الإقليمية.

فيما أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، انها نجحت على مدى تاريخها فى تطوير مجتمعات مستدامة يقطنها أكثر من مليون شخص، و قدمت مفهوما جديدا للحياة المتكاملة تتوافر فيها عناصر الجودة.

وأشارإلى حرص المجموعة على نقل خبراتها المتراكمة وتجربتها الناجحة التى نفذتها بمشروعاتها العمرانية المتكاملة فى مصر من خلال تطويرهذا المشروع الكبير بالسعودية.

وسيقام المشروع الجديد فى ضاحية الفرسان بالرياض على مساحة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين متر مربعٍ، ويوفّر 27.750 ألف وحدة سكنية بين فيلات ووحدات سكنية للعائلة بمساحات تتراوح من 220 إلى 400 متر مربع ، وشقق سكنية بمساحات مختلفة.

وتم تخصيص 40 % من المشروع لتكون مساحات خضراء شاسعة مفتوحة، وسيكون متعدد الاستخدامات إذ يضم خدمات متكاملة صحية وتعليمية وتجارية ونادٍ رياضى ومناطق خدمات عامة.

وأضاف طلعت أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد خلال شهرين، معربا عن أمله فى أن تساهم مجموعته فى النهضة الكبيرة التى تشهدها المملكة وفى تحقيق رؤية السعودية 2030 .

وتعد مجموعة طلعت مصطفى من كبرى المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط ، وتملك أكثر من مشروع فى مصر منها “مدينتي” المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتى تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات ، كذلك مدينة “نور” بكابيتال جاردنز والمقامة على مساحة 21 مليون متر مربع لتحقق طفرة جديدة فى تطوير المدن الذكية المتكاملة.

أما فى قطاع التنمية السياحية، فنفذت المجموعة مشروعات سياحية ، فلديها منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا – القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا – الإسكندرية، بالإضافة إلى فندق كمبينسكى النيل – القاهرة، وجار تطوير مشروعين تحت العلامة التجارية فورسيزونز، الأول فى مشروع مدينتى بشرق القاهرة، والثانى فى الأقصر السياحية، بالإضافة إلى مشروع “ راديسون ساس كوليكشن” قيد التطوير بمدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر.

يذكر أن “الوطنية للإسكان”هى الشركة الرائدة فى قطاع التطوير العقارى وأكبر مطور رئيسى للضواحى والمجتمعات السكنية فى المملكة العربية السعودية التى تتسم بجودة الحياة.