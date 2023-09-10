«طلعت مصطفى» تشارك الوطنية للإسكان لإطلاق مدينة بنان بالرياض

أعلن المهندس محمد بن صالح البطي ، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان ، عن إطلاق مشروع جديد لتطوير مدينة جديدة بالعاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفي القابضة المطور العقاري الأبرز في مصر، برعاية وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان، وماجد بن عبدالله الحقيل.

وأكد البطي في كلمته خلال فعاليات مؤتمر سيتي سكيب العالمي المقام بالمملكة العربية السعودية ، أن المشروع الجديدة هو مدينة “بنان” ، وهي مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات ذات جودة حياة مستدامة .

مشروع على أعلى مستوي

وأشار البطي إلى أن المشروع الجديد سيتم تنفيذه وفق معايير عالمية ترتقي بتطلعات الباحثين عن السكن المتميز في مدينة الرياض، ويعد من أضخم الشراكات الإقليمية التي تبرمها الشركة الوطنية للإسكان مع شركات التطوير العقاري الإقليمية، مؤكداً أن هذه الشراكة ستكون إضافة مميزة مع الشركاء .

ومن جانبه ، أكد هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة ، أن المجموعة نجحت على مدى تاريخها في تطوير مجتمعات مستدامة يقطنها أكثر من مليون شخص، قدمت مفهوماً جديداً للحياة المتكاملة تتوافر فيها عناصر جودة الحياة.

وأشار إلى حرص المجموعة على نقل خبراتها المتراكمة خلال تطوير هذا المشروع الكبير بالمملكة العربية السعودية ، ونقل التجربة الناجحة التي نفذتها المجموعة بمشروعاتها العمرانية المتكاملة في مصر في تقديم فكرة التنمية المستدامة.

الكشف عن التفاصيل خلال شهرين

وأضاف هشام طلعت مصطفي أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد خلال شهرين ، معرباً عن أمله في تساهم المجموعة بهذا المشروع الجديد في النهضة الكبيرة التي تشهدها المملكة وفي تحقيق رؤية السعودية 2030 ، بفضل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين ، الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي العهد ، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى عن سعادته بالتواجد في فعاليات مؤتمر سيتي سكيب العالمي ، وأشاد بالتعاون والدعم من قبل ماجد الحقيل ، وزير الشئون البلدية والقروية والإسكان السعودي ، والمهندس عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمصر .

حضور مميز في التوقيع

وعقب الإعلان عن إطلاق المدينة الجديدة ، قام كل من المهندس محمد بن صالح البطي والدكتور عاصم الجزار هشام طلعت مصطفي وعدد من كبار المسئولين بجولة لجناح المجموعة بمعرض سيتي سكيب .

تفاصيل المشروع الضخم

وسيقام المشروع الجديد في ضاحية الفرسان بالرياض، ويعد أحد أكبر المشاريع السكنية في الضاحية، ويأتي بمساحة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين مترٍ مربعٍ، ويوفّر 27.750 ألف وحدة سكنية بين فلل ووحدات سكنية للعائلة بمساحات تتراوح من 220 الى 400 متر مربع ، وشقق سكنية بمساحات مختلفة ، وذلك على مساحة المشروع التي تبلغ 10 ملايين متر مربع، خصص منها 40 % مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.

وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة.

خبرات متراكمة

وتعد مجموعة طلعت مصطفي واحدة من كبرى المؤسسات المتكاملة فى مصر والشرق الأوسط ، حيث نجحت خلال أكثر من خمسة عقود في تأسيس مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات قائمة بذاتها ، مثل مدينة “مدينتي” المقامة على مساحة 33 مليون متر مربع، والتي تعد النموذج الأشمل للمدن العالمية متكاملة الخدمات ، كذلك مدينة “نور” بكابيتال جاردنز والمقامة على مساحة 21 مليون متر مربع لتحقق طفرة جديدة في تطوير المدن الذكية المتكاملة.

تواجد فى القطاع السياحي

أما في قطاع التنمية السياحية، فقد نفذت المجموعة مشروعات سياحية غير مسبوقة، بأعلى المعايير العالمية، فلديها : منتجع فورسيزونز – شرم الشيخ وفورسيزونز نايل بلازا – القاهرة، وفورسيزونز سان ستيفانو جراند بلازا – الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى فندق رجال الأعمال كمبينسكى النيل – القاهرة

وجاري تطوير مشروعين تحت العلامة التجارية فورسيزونز، الأول في مشروع مدينتي بشرق القاهرة، والثاني في مدينة الأقصر السياحية جنوب مصر ، هذا بالإضافة إلى مشروع ” راديسون ساس كوليكشن” قيد التطوير بمدينة مرسي علم المطلة علي البحر الأحمر.

خلفية عن الوطنية للإسكان

يذكر أن “الوطنية للإسكان” هي الشركة الممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة العربية السعودية التي تتسم بجودة الحياة .