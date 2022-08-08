طلعت مصطفى تسجل مبيعات عقارية بقيمة 11.3 مليار جنيه فى 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة طلعت مصطفى القابضة تسجيل مبيعات عقارية بقيمة 11.3 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو 2022، مقارنة بمبيعات استثنائية بلغت 21 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 والتى شهدت افتتاح مشروع نور العملاق.

وكشفت النتائج المعتمدة من مجلس إدارة طلعت مصطفى (بجلسة 7 أغسطس) ارتفاع صافى الأرباح المجمعة خلال النصف إلى 1.09 مليار جنيه مقارنة بنحو 857 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بزيادة قدرها 27% تقريبا.

كم أظهرت النتائج ارتفاع مجمل الربح المحقق خلال النصف إلى 2.33 مليار جنيه خلال النصف مقارنة بمجمل ربح مقابل بقيمة 1.85 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بنسبة نمو 26%.

فيما كشفت النتائج المستقلة ارتفاع صافى ربح الشركة الأم (دون الشركات التابعة) إلى 173.6 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022 مقارنة بنحو 110 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 بنسبة نمو 57%.

كما استمر نمو رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة للمجموعة إلى 67 مليار جنيه في 31 مارس عام 2022 مقابل 63 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة.

طلعت مصطفى : مبيعات مشروع نور القياسية سبب اختلاف النتائج المقارنة بين النصفين

افتتاح مشروع نور

وأرجعت الشركة تراجع المبيعات الظاهرة فى النصف الأول من 2022، إلى المبيعات القياسية الاستثنائية الناتجة عن افتتاح البيع بمشروع مدينة “نور” بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المحاسبية المقارنة من العام الماضى، حيث سجلت الشركة مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه فى أول ثلاثة أسابيع من إطلاقه (8 يونيو 2021).

وقالت المجموعة فى إفصاح سابق للبورصة (4 يوليو الماضى)، إن هذه المبيعات القياسية تعد أعلى مبيعات حققها مطور عقارى مصرى فى تاريخ مصر المعاصر.

ورفعت مبيعات مشروع نور إجمالى مبيعات المجموعة المسجلة خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى إلى 21 مليار جنيه، كما رفعت من توقعات المجموعة لمبيعات عام 2021 بشكل استثنائى إلى 30 مليار جنيه تقريبا.

وأظهرت نتائج أعمال المجموعة فيما بعد تسجيل مبيعات تاريخية بلغت 32.4 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بمبيعات بنحو 16.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020 بنسبة نمو 95%.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى مخزونًا شاسعًا من الأراضي بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع (قبل إضافة مساحة مشروع نور)، وجميعها أراضٍ تشغل مواقع متميزة، وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفعًا في مصر.

كما تمتلك المجموعة ثلاثة مجمعات فندقية فاخرة، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة.

تقديرات : 800 مليار جنيه مبيعات متوقعة لمشروع نور فى 15 عاما

هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة

وأطلقت المجموعة فى (8 يونيو الماضى) مشروع «مدينة نور» بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة، إن تلك المدينة ستحقق قفزة ونقلة نوعية فى مسيرة التنمية العمرانية فى مصر، كما ستمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومى.

وتوقع هشام أن تصل المبيعات الإجمالية لمدينة نور لنحو 800 مليار جنيه، بعد تنفيذها بالكامل خلال 15 سنة، ووفقاً لاتفاقية الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما توقع أن تحصل الهيئة على 77 مليار جنيه تدفقات مالية من الشراكة، قد تزيد مع مرور الوقت، بجانب حصولها على 2.4 مليون متر مسطح، ومن المخطط تسليم المرحلة الأولى خلال 4 سنوات، وتضم 8 آلاف وحدة.

ويستهدف المشروع بناء مدينة عملاقة تضم 140 ألف وحدة سكنية (شقق وفيلات) على مساحة 5000 فدان، تعادل 21 مليون متر مربع، وتنفذه شركة العربية للتطوير العمرانى (التابعة).

ويقع مشروع حدائق العاصمة بالقرب من مشروعين عملاقين لمجموعة طلعت مصطفى (مدينتى والرحاب)، إضافة إلى مشروع سيليا بالعاصمة.

وقدرت طلعت مصطفى التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالى 500 مليار جنيه، كما توقعت أن يدر ضرائب مباشرة وغير مباشرة للدولة بقيمة 110 مليارات جنيه، إضافة إلى توفير 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

وأطلقت المجموعة أول مشروع بالعاصمة ” سيليا” فى يونيو 2018 على مساحة صغيرة تصل إلى 500 فدان، وهو من أكبر المشروعات السكنية بالعاصمة (قبل الإعلان عن المشروع الضخم الجديد).

طلعت مصطفى وزعت أرباحا على المساهمين بقيمة 360 مليون جنيه خلال مايو-يوليو

واقترح مجلس إدارة المجموعة فى 6 مارس الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 360 مليون جنيه بما يعادل 0.17 جنيه للسهم ، وأقرت العمومية الاقتراح فى اجتماع منعقد (31 مارس الماضى ).

وقررت المجموعة فى وقت لاحق صرف التوزيع النقدى على قسطين ، وبدأ صرف أحدهما بقيمة 0.85 جنيه اعتبارا من 15 مايو الماضى، بينما بدأ صرف الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 6 يوليو الماضى.

ويبلغ رأسمال المجموعة 20.6 مليار جنيه، موزعًا على 2 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة “تي إم جي” للاستثمار العقاري و السياحي ومجموعاتها المرتبطة بنسبة (43.156%).

كما تسهم ريمكو للاستثمارات بنحو (7.18%)، كذلك تستحوذ شركة واحة للاستثمارات على (5.0.2) ، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة في البورصة تحت سقف أقل من 5%، وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية بتاريخ 20 يوليو الماضى.