طلعت مصطفى تسجل رقما قياسيا للمبيعات لم يتحقق منذ 2008

رجب عزالدينقالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة اليوم الأربعاء، إنها حققت مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى 28 نوفمبر الجارى .وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك المبيعات لم تتحق منذ عام 2008 حيث حققت المجموعة مبيعات بلغت 7.11 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 28 نوفمب

رجب عزالدين

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة اليوم الأربعاء، إنها حققت مبيعات بقيمة 12 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى 28 نوفمبر الجارى .

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك المبيعات لم تتحق منذ عام 2008 حيث حققت المجموعة مبيعات بلغت 7.11 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 28 نوفمبر 2017 .

كما بلغت المبيعات 4.9 مليار جنيه عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو بنسبة نمو 145% وبالتالى تجاوزت المبيعات المحققة فى 28 نوفمبر قيمة المبيعات المتوقعة وفقا للموزانة السنوية المعدلة والبالغة 11.4 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر 2017 بنسبة تحقيق تصل إلى 105% .

وقالت المجموعة إن تلك القفزة فى المبيعات تعود إلى السياسات والاستراتيجيات الجديدة التى انتجتها المجموعة اعتبارا من 1 يوليو 2017.

وتتوقع الشركة أن تصل المبيعات بنهاية العام إلى 13 مليار جنيه كما تتوقع تسجيل أرقام قياسية خلال العام القادم وفقا للبيان

