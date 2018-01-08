طلعت مصطفى تسجل أعلى مبيعات في 9 سنوات

مصطفى طلعت: أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحقيق صافي مبيعات بقيمة 13.1 مليار جنيه، بنهاية ديمسبر 2017، مقابل مبيعات بمبلغ 6.5 مليار جنيه الفترة المماثلة من 2016، بنسبة نمو 100%. واكدت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الاثنين ، ان المبيعات المحققة خلال العام المنتهي تعد الأعلى منذ 2008، أي من

مصطفى طلعت:

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة تحقيق صافي مبيعات بقيمة 13.1 مليار جنيه، بنهاية ديمسبر 2017، مقابل مبيعات بمبلغ 6.5 مليار جنيه الفترة المماثلة من 2016، بنسبة نمو 100%.

واكدت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الاثنين ، ان المبيعات المحققة خلال العام المنتهي تعد الأعلى منذ 2008، أي منذ 9 سنوات تقريباً، ومتجاوزة الموازنة السنوية المستهدفة البالغة 11.4 مليار جنيه.

يشار إلى ان أرباح طلعت مصطفى قد قفزت 72.7% إلى 9.5 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، مقابل مبيعات بلغت 5.5 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2016.