طلعت مصطفى تستعد لبدء تنفيذ فورسيزونز مدينتي خلال 3 أشهر

المال ـ خاص: تستهدف مجموعة طلعت مصطفى، البدء فى تنفيذ فندق فورسيزونز مدينتى، بالقاهرة الجديدة خلال 3 أشهر، باسثتمارات حوالى 6 مليارات جنيه. وقال المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة، فى تصريحات، أمس، على هامش المؤتمر التمهيدى…

المال ـ خاص:

تستهدف مجموعة طلعت مصطفى، البدء فى تنفيذ فندق فورسيزونز مدينتى، بالقاهرة الجديدة خلال 3 أشهر، باسثتمارات حوالى 6 مليارات جنيه.

وقال المهندس هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة، فى تصريحات، أمس، على هامش المؤتمر التمهيدى لسيتى سكيب مصر، إنه يجرى الانتهاء من تصميمات المشروع، وتم إنجاز حوالى 60 % من الأعمال الانشائية لتوسعات فندق الفورسيزونز بشرم الشيخ، وتبلغ استثماراته حوالى 4.5 مليار جنيه، وسيتم افتتاحه نهاية 2019، ومن المستهدف أن يصبح أكبر منتجع فندقى فى العالم.

وأضاف أن إجمالى الاستثمارات الحالية بمشروع مدينتى، وصلت إلى 200 مليار جنيه حتى الأن، وتم تسليم حوالى 40 ألف وحدة، وتبلغ كثافتها السكانية حاليا حوالى 300 ألف نسمة.

ولفت إلى أنه تم تطوير ما يقرب من 60 % من إجمالى مساحة المشروع، والمستهدف أن تصل الكثافة السكانية مع اكتماله إلى 400 ألف نسمة.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف البدء فى طرح وحدات مشروعها بالعاصمة الادارية الجديدة، خلال العام الجارى، بعد عيد الفطر، بحجم استثمارات نحو 35 مليار جنيه، على مساحة إجمالية 500 فدان، وسيتم التنفيذ على مرحلة واحدة.

وأوضح أن المجموعة تدرس جميع الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلية، لتنفيذ مشروعات كبرى، خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة، يعد مؤشراً جيداً لتحفيز الاستثمارات بالقطاع العقارى، واستمرار انخفاضها يتيح للمطور فرصة لتقديم وحدات عقارية بأسعار مناسبة.