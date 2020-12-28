«طلعت مصطفى» تدرس الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه لمشروع بالعاصمة

قالت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إنها ما زالت تدرس الحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه للمساهمة فى تمويل مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك فى إفصاح أرسلته المجموعة للبورصة اليوم الإثنين للرد على استفساراتها بخصوص ما نشر حول تفاوض شركة تابعة لها للحصول على تمويل بنكى.

وأطلقت المجموعة مشروع سيليا منذ يونيو 2018 على مساحة 500 فدان، وهو من أكبر المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتركز النشاط العقارى للمجموعة فى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلى فوق المتوسطة.

وتمتلك المجموعة حاليا مخزونا شاسعا من الأراضي بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع وجميعها أراضي تشغل مواقع متميزة وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفع في مصر.

كما تمتلك المجموعة ثلاثة مجمعات فندقية فاخرة، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة.

وطورت المجموعة 8.5 مليون متر مربع من الأراضي خلال 40 عاما، كما باعت ما يربو على 100 ألف وحدة عقارية (سكنية وإدارية وتجارية) منذ تأسيسها.

طلعت مصطفى تتفاوض على مساحة مشروع حدائق العاصمة

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

وتتفاوض طلعت مصطفى فى الوقت الحالى على مساحة مشروع جديد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى” مدينة حدائق العاصمة“.

كما تتفاوض على إقامة مشروع عمرانى متكامل على قطعة أرض بمساحة 500 فدان داخل مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للمجموعة ارتفاع إجمالى إيراداتها بمعدل الثلث تقريبا لتسجل 10.4 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة المنتهية فى سبتمبر الماضى مقارنة مع نحو 7.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما كشفت النتائج المجمعة عن ارتفاع صافى الربح إلى 1.5 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بصافى ربح قدره 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019 بنسبة نمو 20% تقريبا.

وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية (12 نوفمبر الماضى) ارتفاع مبيعات الشركة إلى 12.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

وفسرت طلعت مصطفى قفزة الإيرادات خلال الفترة إلى الصفقة الضخمة التى وقعتها المجموعة مع البنك الأهلى وبنك مصر خلال الربع الأخير.

وتختص تلك الصفقة بتطوير 341 ألف متر مربع من الأراضى الواقعة فى مدينتى ، وبلغت قيمتها 4 مليارات جنيه.

طلعت مصطفى سجلت 1.9 مليار جنيه فى العام الماضى

وأظهرت نتائج الأعمال السنوية للمجموعة ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.9 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهي ديسمبر 2019 مقارنة بصافي ربح قدره 1.7 مليار جنيه خلال 2018.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة فى وقت سابق ارتفاع إيرادات النشاط للمجموعة إلى 8.1 مليار جنيه خلال 2018 مقارنة بإيرادات بلغت 7.4 مليار جنيه خلال 2018.

كما كشفت النتائج ارتفاع تكاليف النشاط إلى 5 مليارات جنيه خلال 2019 مقارنة بتكاليف بلغت 4.6 مليار جنيه خلال 2018.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للمجموعة (طلعت مصطفى الأم) ارتفاع صافى الربح إلى 471.1 مليون جنيه خلال 2019 مقارنة بصافى ربح بلغ 309.7 مليون جنيه خلال 2018.

وأعلنت المجموعة فى وقت سابق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.08 جنيه للسهم تصرف على قطسين بدأ صرف الأول اعتبارا من 14 مايو الماضى.

كما تقرر صرف القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 15 يوليو الماضى.

ويبلغ رأسمال مجموعة طلعت مصطفى 20.6 مليار جنيه موزعا على 2 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية المجموعة بين شركات، “تي إم جي” للاستثمار العقارى و السياحى (43.156%)، الإسكندرية للإنشاءات (8.03%).

كما تساهم ريمكو للاستثمارات بنحو (6.45%)، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة .