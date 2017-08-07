طلعت مصطفى تخطر البورصة بمشروعاتها المقبلة مع الوليد بن طلال

رجب عزالدين: قالت مجموعة طلعت مصطفى، إنها تدرس تطوير عدد من المشروعات المشتركة مع مجموعة المملكة القابضة التى يرأسها المستثمر السعودى الوليد بن طلال، وذلك تأكيد لما نشرته المال. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "تقدر قيمة تلك المشروعات المتوقعة بحوالى 800 مليون دولار تضمنت إنشاء وتطوير مشروع

رجب عزالدين:

قالت مجموعة طلعت مصطفى، إنها تدرس تطوير عدد من المشروعات المشتركة مع مجموعة المملكة القابضة التى يرأسها المستثمر السعودى الوليد بن طلال، وذلك تأكيد لما نشرته المال.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية “تقدر قيمة تلك المشروعات المتوقعة بحوالى 800 مليون دولار تضمنت إنشاء وتطوير مشروع فندق الفورسيزونز مدينتى والفورسيزونز العالمين”.

وأضافت أنها بصدد إعداد دراسات تفصيلية لتلك المشاريع وستم الإعلان عن نتائجها التفصيلية حال الانتهاء من تلك الدراسات.

ونشرت جريدة المال اليوم الإثنين خبرا عن لقاء دكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الوليد للانسانية، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة للشؤون الاقتصادية، وهشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، بمدينة شرم الشيخ.

واتفق الجانبان، على زيادة استثمارات الأمير الوليد بن طلال فى مصر، حيث قرر التوسع فى منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، ليكون أكبر منتجع فى العالم والاستثمار فى انشاء فندقين جديدين بالعلمين ومدينتي، ومن المنتظر أن تتجاوز حجم هذه الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار بالاشتراك مع مجموعة طلعت مصطفى، والتى بلغت استثمارتها فى منتجعات فورسيزون شرم الشيخ ونايل بلازا والإسكندرية ومشروع مدينتى ومشروع العلمين نحو 1.8 مليار دولار.