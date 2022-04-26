«طلعت مصطفى» تحدد مواعيد صرف أرباح المساهمين على قسطين

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.17 جنيه للسهم على أن يجري صرفها على قسطين خلال شهري مايو ويوليو القادمين.

وقالت طلعت مصطفى في إفصاح مختصر للبورصة المصرية الثلاثاء إن الحق في التوزيع سينتهى انتقاله بالنسبة لمشترى السهم بنهاية جلسة 10 مايو المقبل.

ومن المقرر صرف القسط الأول بقيمة 0.85 جنيه اعتبارا من 15 مايو ، بينما بينما سيجرى القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 6 يوليو القادم.

واقترح مجلس إدارة المجموعة فى 6 مارس الماضى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 360 مليون جنيه بما يعادل 0.17 جنيه للسهم ،وأقرت العمومية الاقتراح فى اجتماع منعقد(31 مارس الماضى ).

ويبلغ رأسمال المجموعة 20.6 مليار جنيه، موزعًا على 2 مليار سهم تقريبا بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة “تي إم جي” للاستثمار العقاري و السياحي بنسبة (43.156%).

كما تسهم ريمكو للاستثمارات بنحو (7.18%)، كذلك تستحوذ شركة واحة للاستثمارات على (5ز02%) ،إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة في البورصة تحت سقف أقل من 5%،وفقا لآخر نموذج إفصاح ملكية فى 17 أبريل الجارى.

طلعت مصطفى تسجل مبيعات قياسية بقيمة 32.4 مليار جنيه فى عام 2021

من مشروعات هشام طلعت مصطفى

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للمجموعة تسجيل مبيعات تاريخية بلغت 32.4 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بمبيعات بنحو 16.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020 بنسبة نمو 95%.

وبلغ إجمالي المبيعات الفعلية (غير المثبتة) للمجموعة حوالى 63 مليار جنيه حتى ديسمبر 2021 ،مقارنة بنحو 50.7 مليار جنيه مبيعات غير مثبتة خلال العام السابق 2020.

وقالت المجموعة إن هذه المبيعات تمثل أعلى رقم للمبيعات المحققة (غير المثبتة) بين شركات التطوير والاستثمار العقارى المصرية جميعها (وفقا لإفصاح سابق).

وتتوقع المجموعة أن يجرى اثبات هذه المبيعات كايرادات وأرباح فى القوائم المالية المجمعة والمستقلة بشكل دورى خلال السنوات الخمس القادمة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة 7 مارس ارتفاع صافى الربح بعد الضرائب إلى 1.78 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بصافى ربح بلغ 1.65 مليار جنيه خلال عام 2020، بنسبة نمو 8% تقريبا.

فيما كشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ،ارتفاع صافى أرباحها إلى 542 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى ربح بلغ 487 مليون جنيه خلال 2020 بنسبة نمو 11%.

وسجلت المجموعة مبيعات تاريخية بلغت 27.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 12.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020 بنسبة نمو 127%.

وكشفت نتائج أعمال أسبق للمجموعة، ارتفاع إيراداتها بنسبة 28% خلال الربع الأول من العام الجارى لتسجل 2.9 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 2.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

مشروع نور يسجل مبيعات بقيمة 15 مليار جنيه فى ثلاثة أسابيع فقط

وزير الإسكان وهشام طلعت مصطفى خلال مؤتمر إطلاق مشروع نور

وأعلنت طلعت مصطفى القابضة فى يوليو الماضى تسجيل مبيعات قياسية بقيمة 15 مليار جنيه من مشروع مدينة نور بالعاصمة الإدارية الجديدة فى أول ثلاثة أسابيع من إطلاقه فقط.

وقالت المجموعة فى إفصاح سابق للبورصة(4 يوليو الماضى) ، إن هذه المبيعات القياسية تعد أعلى مبيعات حققها مطور عقارى مصرى فى تاريخ مصر المعاصر.

ورفعت مبيعات مشروع نور إجمالى مبيعات المجموعة المسجلة خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى إلى 21 مليار جنيه، كما رفعت من توقعات المجموعة لمبيعات عام 2021 إلى 30 مليار جنيه تقريبا.

وبلغ إجمالى المبيعات (غير المثبتة) لمجموعة طلعت مصطفى القابضة حوالى 63 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2021 ، وهو أعلى رقم للمبيعات المحققة (غير المثبتة) بين شركات التطوير العقارى المصرية (وفقًا للإفصاح).

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى مخزونًا شاسعًا من الأراضي بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع (قبل إضافة مساحة مشروع نور)، وجميعها أراضٍ تشغل مواقع متميزة، وفي مناطق تشهد معدل نمو مرتفعًا في مصر.

كما تمتلك المجموعة ثلاثة مجمعات فندقية فاخرة، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة.

مصطفى تتوقع مبيعات بقيمة 800 مليار جنيه من مشروع نور

هشام طلعت مصطفى

وأطلقت المجموعة فى (7 يونيو الماضى) مشروع «مدينة نور» بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة 5 آلاف فدان بمدينة حدائق العاصمة أمام العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة، إن تلك المدينة ستحقق قفزة ونقلة نوعية فى مسيرة التنمية العمرانية فى مصر، كما ستمثل إضافة حقيقية للاقتصاد القومى.

وتوقع هشام أن تصل المبيعات الإجمالية لمدينة نور لنحو 800 مليار جنيه، بعد تنفيذها بالكامل خلال 15 سنة، ووفقاً لاتفاقية الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

كما توقع أن تحصل الهيئة على 77 مليار جنيه تدفقات مالية من الشراكة، قد تزيد مع مرور الوقت، بجانب حصولها على 2.4 مليون متر مسطح، ومن المخطط تسليم المرحلة الأولى خلال 4 سنوات، وتضم 8 آلاف وحدة.

ويستهدف المشروع بناء مدينة عملاقة تضم 140 ألف وحدة سكنية (شقق وفيلات) على مساحة 5000 فدان، تعادل 21 مليون متر مربع، وتنفذه شركة العربية للتطوير العمرانى (التابعة).

ويقع مشروع حدائق العاصمة بالقرب من مشروعين عملاقين لمجموعة طلعت مصطفى (مدينتى والرحاب)، إضافة إلى مشروع سيليا بالعاصمة.

وقدرت طلعت مصطفى التكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالى 500 مليار جنيه، كما توقعت أن يدر ضرائب مباشرة وغير مباشرة للدولة بقيمة 110 مليارات جنيه، إضافة إلى توفير 3.3 مليون فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

وأطلقت المجموعة أول مشروع بالعاصمة ” سيليا” فى يونيو 2018 على مساحة صغيرة تصل إلى 500 فدان، وهو من أكبر المشروعات السكنية بالعاصمة (قبل الإعلان عن المشروع الضخم الجديد).