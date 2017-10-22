طلعت مصطفى تتنازل رسميًا عن قضية المجتمعات العمرانية

رجب عزالدينأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تنازل شركتها التابعة العربية لمشروعات التطوير العمرانى عن القضية المرفوعة ضد الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، بخصوص فوائد الأقساط المستحقة.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات بخصوص بعض الأخبار المنشورة، تحت عنوان "طلعت مصطفى تتنازل عن قضية

رجب عزالدين

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تنازل شركتها التابعة العربية لمشروعات التطوير العمرانى عن القضية المرفوعة ضد الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، بخصوص فوائد الأقساط المستحقة.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات بخصوص بعض الأخبار المنشورة، تحت عنوان “طلعت مصطفى تتنازل عن قضية الفوائد المستحقة على أقساط تسوية أرض مدينتى”.

وقالت الشركة إن التنازل تم بالفعل فى إطار التسوية الكاملة لمشروع مدينتى بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية، حرصاً على المصلحة العامة ودعم تطوير البناء والتنمية.

ورفعت الشركة فى أكتوبر 2016 دعوى أمام المحكمة الاقتصادية ضد الهيئة العامة لمجتمعات العمرانية الجديدة، للاعتراض على نسبة معدل الفوائد المستخدم فى حساب الفوائد على الأقساط المستحقة على الشركة بمشروع مدينتى.

وأضافت الشركة أن ارتفاع سعر الفائدة المطبق فى حساب الفوائد على الأقساط الخاصة بسداد تلك العلاوة الخاصة عن السعر المتعارف عليه فى المعاملات الحكومة هو الذى دفعها لرفع تلك الدعوى.

وتوصلت طلعت مصطفى إلى اتفاق تسوية معتمد من مجلس الوزراء بتاريخ 25 فبراير 2016، يختص بحسم الخلاف حول تفسير آلية تطبيق وتنفيذ نسبة 7% من إجمالى مسطح المبانى للحصة العينية المستحقة للهيئة عن قيمة أرض مشروع مدينتى على ألا يقل المقابل العينى عن 9.979 مليار جنيه.

وشمل العقد المبرم مع بين طلعت مصطفى والهيئة فى عام 2010، الاتفاق على سداد علاوة خاصة نتيجة الميزة الإضافية التى حصلت عليها المجموعة نتيجة زيادة نسبة الخدمات الإقليمية مع الاحتفاظ بنفس نسب مكونات باقى المشروع الأخرى المعتمدة، وذلك بقيمة 1,122 مليار جنيه تسدد على 10 سنوات.