طلعت مصطفى تتفاوض على 5 آلاف فدان بتوسعات القاهرة الجديدة

بدور إبراهيم: كشف مصدر مطلع بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مجموعة طلعت مصطفى، تتفاوض للحصول على 5 ألاف فدان، بتوسعات مدينة القاهرة الجديدة. تبلغ مساحة التوسعات 15 ألف فدان، جنوب طريق العين السخنة الجديد، وتتبع التجمع الثالث إدارياً.…

بدور إبراهيم:

كشف مصدر مطلع بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مجموعة طلعت مصطفى، تتفاوض للحصول على 5 ألاف فدان، بتوسعات مدينة القاهرة الجديدة.

تبلغ مساحة التوسعات 15 ألف فدان، جنوب طريق العين السخنة الجديد، وتتبع التجمع الثالث إدارياً.

وأوضح المصدر، أن الوزارة ترغب فى منح المجموعة ألف فدان فقط، فيما تصر الأخيرة على 5 ألاف فدان، لتنفيذ نمطها الاستثمارى الذى يعتمد على إنشاء مدن عمرانية متكاملة، على غرار مدن الرحاب ومدينتى.

وأضاف أن المجموعة عرضت تطوير المساحة بشكل منفرد، عن طريق البيع النهائى، أو عن طريق الشراكة، وهو ما يجرى دراسته حالياً.

وكشف أنه من المتوقع أن يتخطى سعر المتر، 4 ألاف جنيه، على حلفية ارتفاع أسعار الأراضى بالقاهرة الجديدة، وكذلك العاصمة الإدارية، التى وصل متوسطة فيها إلى 4 ألاف جنيه.

وأنشأت مجموعة طلعت مصطفى، مدينتيّ الرحاب ومدينتى، وتعد الأخيرة مدينة عالمية، اشترك فى تصميمها 3 من كبريات الشركات الأمريكية المتخصصة فى تصميم المدن الجديدة، وهى: HHCP وSWA وSASAKI، وتضم مساحات خضراء واسعة، وملاعب جولف، بالإضافة إلى الخدمات اليومية، والمناطق الترفيهية، كما تضم على أطرافها خدمات ضخمة وجديدة من نوعها، لتلبى احتياجات سكانها، والمدن المجاورة، وهى مقامة على مساحة 8 ألاف فدان، وتستوعب 600 ألف نسمة، فى 120 ألف وحدة سكنية متنوعة، وتعمل كامتداد حضارى للقاهرة الجديدة.

فيما أنشأت «الرحاب» على مساحة 10 ملايين متر مربع، بطريق القاهرة – السويس، وتتكون من 10 مراحل، تضم مناطق إسكان عمارات وفيلات، يتوسطها طريق دائرى يربط جميع مراحلها، ويقع عليه جميع الخدمات والمرافق، مثل المدارس، والمراكز التجارية، والنادى الرياضى، وحمامات السباحة، وخدمة طبية شاملة، وصيدليات، ومركز للإسعاف، ومنطقة مطاعم مفتوحة، وسوبر ماركت، وسينمات.

وتمتلك مجموعة طلعت مصطفى حالياً، مخزوناً شاسعاً من الأراضى، تبلغ مساحته 50 مليون متر مربع، بالإضافة إلى امتلاكها 3 مجمعات فندقية فاخرة، تضم وحدات سكنية، ومولات تجارية، ومساحات إدارية متنوعة، وتستهدف تنويع أعمالها، عبر البدء فى تطوير 5 مشروعات فندقية، ومنتجعات أخرى إضافية.