«طلعت مصطفى» تتعاقد مع «كولنز» لافتتاح 3 فروع في مدينتي وسان ستيفانو

تفتتح شركة كولنز للملابس الجاهزة، 3 فروع جديدة للعلامة التجارية “كولنز” في كل من أوبن إير مول وأوول سيزونز بارك بمدينتي وسان ستيفانو مول بالإسكندرية.

وتبلغ المساحة الإجمالية للفروع الثلاثة نحو ألفي متر مربع، على أن يتم افتتاح الفروع آخر العام الجاري.

يأتي ذلك استكمالًا لنجاح المراكز التجارية لمجموعة طلعت مصطفى في استقطاب كبرى العلامات التجارية للتواجد داخل هذه المراكز، لخدمة سكان مشروعات المجموعة، والاستفادة من الإقبال الكبير على المراكز التجارية الناجحة لـ”طلعت مصطفى”.

توقيع العقد

وقع الشراكة عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى، وYAVUZ EROGLU الرئيس التنفيذي لشركة “كولنز”، بحضور عدد من قيادات مجموعة طلعت مصطفى وشركة كولنز.

وأعرب عمر هشام طلعت، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مؤكدا أن الشراكة مع شركة “كولنز” تأتي في إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على التعاقد مع العلامات التجارية العالمية لتوفير مختلف الخدمات التجارية وتلبية احتياجات عملاء المجموعة بمختلف المشروعات.

خدمات مرتقبة

وتعليقا على الاتفاقية، قال الرئيس التنفيذي لشركة “كولنز” : “سعدنا توقيع شراكة مع مجموعة طلعت مصطفى – أكبر مطور عقاري في مصر – في افتتاح فروعنا الجديدة في المراكز التجارية المملوكة للمجموعة في مدينتي وسان ستيفانو.

ونتوقع تحقيق نجاح كبير للفروع الجديدة نظرًا للإقبال الكبير من العملاء للتسوق في كل من أوبن غير مول وأوول سيزونز بارك وسان ستيفانو مول”.

وتعد “كولنز” من أشهر العلامات التجارية التركية في مجال الملابس الجاهزة، ولها أكثر من 600 فرع حول العالم، منها 10 فروع داخل مصر.

ويعد” All Seasons Park” من أحدث المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق لمجموعة طلعت مصطفى، ويقع في جنوب مدينتي بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل والعديد من المجتمعات الجديدة في شرق القاهرة.

المركز التجاري

ويقام المركز التجاري على مساحة 54 ألف متر مربع، ويضم 230 وحدة تجارية، ويعد وجهة مميزة للسكان والزوار، لما يضمه علامات تجارية توفر مختلف خدمات التسوق والترفيه وتناول الأطعمة، كما يوفر مختلف الخدمات الطبية من خلال العيادات الطبية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة.

أما أوبن آير مول يعد واحدًا من أكبر وجهات التسوق المتطورة في مصر والشرق الأوسط؛ لأنه يجمع بين المناطق المفتوحة في الهواء الطلق و8 مبان تطل على المسطحات الخضراء الشاسعة والبحيرات الصناعية.

ويمتد بمساحة إيجارية تبلغ 92 ألف متر مربع، ويوفر الأوبن إير مول تجربة فريدة للتسوق من أفضل العلامات التجارية التي تتضمن مختلف الأنشطة التجارية، منها الأزياء والملابس الرياضية والأدوات المنزلية والأثاث والمجوهرات والإكسسوارات وملابس الأطفال والصحة والجمال بالإضافة إلى المأكولات والمشروبات.

أوبن مول

ويضم أوبن إير مول عددا كبيرا من العلامات التجارية المعروفة مثل كارفور هايبر ماركت، وسينما رينسانس مدينتي، و”إكستريم لاند” مركز الترفيه العائلي، قاعة الطعام “Food Hall” ويتواجد بها 34 علامة تجارية متنوعة لأفضل المطاعم المحلية والإقليمية والعالمية.

تفاصيل هامة

ويمكن لسكان مدينتي والزوار الوصول بسهولة إلى كل من “All Seasons Park” وأوبن إير مول، إذ يقع المركزان التجاريان على بعد من 10 إلى 20 دقيقة بالسيارة من الشروق والقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الرحاب.

كما أنهما يتمتعان بموقع إستراتيجي بالقرب من التجمع الأول والثالث والخامس، ليقدما خدمات لما يقرب من 3.5 مليون نسمة من سكان تلك المناطق.

ويعد سان ستيفانو مول من أرقى وأكبر مراكز التسوق والترفيه في الإسكندرية، وهو جزء من سان ستيفانو جراند بلازا، ويضم أكثر من 200 محل تجاري لأشهر وأكبر العلامات التجارية المحلية والدولية لمختلف الأنشطة.

موقع مميز

ويتكون سان ستيفانو مول التابع لمجموعة طلعت مصطفى من 4 طوابق بإجمالي مساحة إيجارية تبلغ نحو 23,500 متر مربع، ويضم منطقتي مطاعم فاخرة ومنطقة ألعاب للأطفال ومجمع سينمات به 10 دور عرض.

كما يضم جراجا يتسع لنحو 1500 سيارة، ونجح المول في جذب علامات تجارية عالمية لأول مرة في محافظة الإسكندرية.