«طلعت مصطفى» تتصدر قائمة المطورين الأكثر مبيعاً بـ21 مليار جنيه بالربع الأول

تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة الـ10 شركات عقارية الأكثر مبيعاً في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي المبيعات التعاقدية لهذه الشركات 71 مليار جنيه مقارنة بـ 39 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي، استحوذت مجموعة طلعت مصطفى منها على 21 مليار جنيه بمعدل نمو 289% عن الربع الأول من العام الماضي وتمثل هذه المبيعات نحو 63% من إجمالي مبيعات المجموعة لعام ٢٠٢٢.

وكشف التقرير الذي أعدته شركة THE BOARD CONSULTING المتخصصة في الاستشارات التسويقية، أن شركات “مجموعة طلعت مصطفى” تليها شركة “أورا ديفلوبرز” و”بالم هيلز للتعمير” استحوذت على 43 مليار جنيه من مبيعات السوق المصري للربع الأول من العام.

ورصد التقرير المعوقات التي تواجهها شركات التطوير العقاري في مصر في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة وأبرزها الارتفاع غير المسبوق في أسعار مواد البناء وعدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه والتي تسعي الشركات لحلها بالتعاون مع الحكومة، مشيراً إلى اتجاه كبرى شركات التطوير إلى التركيز على عمليات البناء وتسريع وتيرة التنفيذ مع تقليل حجم المعروض للبيع وخفض ميزانيات التسويق، وتقليل مدد التقسيط لتكون في حدود الـ8 سنوات.

من جانبه، قال أحمد زكى المدير العام والشريك المؤسس لشركة « THE BOARD CONSULTING» إن معيار النجاح والقوة للمطور العقاري يتمثل في القدرة على تسليم المشروع بخدماته المتكاملة ليكون قابلا للمعيشة.

وأشار إلى أن تكاليف البناء باتت بمثابة حجر عثرة وإزعاج لمعظم المطورين بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار وعدم توافر مواد البناء، يضاف اليها زيادة التكلفة التشغيلية وتكلفة الأرض وغيرها من العناصر التي تختلف من مطور إلى آخر.

ويرصد التقرير العديد من المتغيرات التي شهدتها السوق العقارية ترامنا مع الأوضاع الاقتصادية المضطربة، أبرزها التراجع النسبي في مبيعات المطورين بالعاصمة الإدارية والتي لم تعد سوقا رئيسية للبيع وفقا لحركة السوق في الربع الأول من العام الجاري.

كما شهد معظم المطورين قفزات مبيعات ضخمة في عام 2022 مستمدة من شراء العقار كملاذ للاستثمار للتحوط من مخاطر تراجع العملة المحلية، بالإضافة إلى اتجاه العديد من المطورين للاستثمار في المحافظات لاختراق أسواق جديدة.

وجاءت شركة أورا للتطوير العقاري بمبيعات تعاقدية 15 مليار جنيه، فيما بلغت مبيعات شركة بالم هيلز 7 مليارات جنيه، وإعمار مصر 5 مليارات جنيه، وسيتى إيدج 4.6 مليار جنيه، وماونتن فيو 4.5 مليار جنيه، وشركة إل إم دى 3.9 مليار جنيه، وشركة مصر إيطاليا 3.4 مليار جنيه، وتطوير مصر 3.25 مليار جنيه، وشركة مراكز العقارية 3.1 مليار جنيه.