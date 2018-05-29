طلعت مصطفى تبدأ بناء فورسيزون مدينتى باستثمارات 350 مليون دولار

شريف عمر وأحمد على:تعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة إنشاء مشروع فندق فورسيزون الجديد بمدينتى، فضلاً عن الانتهاء من أعمال توسعة فورسيزون شرم الشيخ، خلال النصف الثانى من 2019.وكشف هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنها ستضخ نحو350 مليون دولار بمشروع فندق مدينتي.وخلال مؤتمر صحفى عقد أمس للإ

شريف عمر وأحمد على:

تعتزم مجموعة طلعت مصطفى القابضة إنشاء مشروع فندق فورسيزون الجديد بمدينتى، فضلاً عن الانتهاء من أعمال توسعة فورسيزون شرم الشيخ، خلال النصف الثانى من 2019.

وكشف هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، أنها ستضخ نحو350 مليون دولار بمشروع فندق مدينتي.

وخلال مؤتمر صحفى عقد أمس للإعلان عن اتفاق المجموعة المالية هيرميس مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة على استحواذ الأولى على محفظة مدارس الأخيرة فى الرحاب ومدينتى، بقيمة مليار جنيه، قال طلعت مصطفى إن شركته انتهت من تصميمات مشروع فورسيزون مدينتى، مشيرًا إلى أنه سيتم الشروع فى بنائه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن شركته ستضخ نحو170 مليون دولار فى الأعمال المتبقية بمشروع توسعة «فورسيزون شرم الشيخ» من مواردها الذاتية، علماً بأن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تقارب 380 مليون دولار.

وعن مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية، أشار إلى أن تكلفته الاستثمارية ستبلغ نحو35 مليار جنيه، موضحًا أن المجموعة ستبدأ عملية التطوير نهاية يونيو المقبل.

كانت المجموعة قد أعلنت نهاية 2017 الماضى عن شراء نحو500 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة بقيمة 4.4 مليار جنيه، تُسدد على 9 أقساط سنوية.

وقال هشام طلعت إن أسعار العقارات بالسوق المصرية ترتبط بمستوى التضخم، والتغيرات المنتظرة فى أسعار الطاقة، وسترتفع بكل تأكيد حال ارتفاعهما.

وقلل من المخاوف المتعلقة بإمكانية حدوث فقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة، ضارباً المثال بدخول مطورين عقاريين جدد، سواء الخليجيين أوالمحليين، إلى السوق المحلية، ما يدلل على ثقتهم فى قوة الاستثمار بالقطاع العقارى، لكنه حذر بقوة من استمرار التركيز على المشروعات التى تخدم الشرائح الأعلى دخلاً، خاصة أن السوق لن تتحمل مزيداً منها.

وأضاف أن الحكومة عليها التركيز على طرح مشروعات لأصحاب الدخول المتوسطة، وإلزام المطورين بتلك النوعية من المشروعات، إلى جانب دورها الرئيسى فى تنظيم السوق، وخلق توازن وتكامل بين الوحدات المطروحة للبيع، وبين القوى الشرائية المتاحة.

ودعا الحكومة لخلق كيان يساعد فى التحكم بقرارات السوق العقارية، على غرار اتحاد المقاولين العقاريين، ليضم ملاك ومسئولى مختلف الشركات العقارية العاملة بالسوق المحلية، وذلك عبر إرسال مشروع قانون بتلك المقترحات للبرلمان.

وأوضح أن الاتحاد من شأنه إجراء تصنيف لشركات التطوير العقارى المحلية، وتقسيمها لفئات تؤهلها للمنافسة على المشروعات التى تتناسب مع حجم الملاءة المالية، والخبرات المتوافرة، بما يضمن فى النهاية صالح المستهلك.

وأكد أن الشركة مستمرة فى التوسع بالقطاع العقارى، موضحاً أن الفريق الفنى يدرس العديد من المشروعات الجديدة، بعضها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، ومن المنتظر خلال الشهور الخمس المقبلة الإعلان عن مشروع عقارى جديد، كما أشار إلى أن الشركة تعتزم افتتاح مستشفى ضخم بمشروع مدينتى خلال 18 شهراً.